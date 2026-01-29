I Giochi della perfetta parità... in sala stampa

A Milano Cortina 2026 i numeri raccontano un cambiamento che va oltre le gare. Le Olimpiadi invernali italiane si annunciano come le più equilibrate di sempre sul piano della rappresentanza di genere. Le atlete raggiungeranno il 47% del totale, ma il dato più significativo riguarda i ruoli mediatici e organizzativi. Il 54% dei commentatori scelti dal Cio sarà composto da donne, così come i due terzi dei responsabili del broadcasting center. Nei centri stampa e media, il personale senior sarà femminile per il 50%. Record anche per gli arbitri, con le donne al 40%, e tra i volontari: su 18 mila selezionati, il 60% delle candidature è arrivato da donne. Sul piano sportivo, dei 116 titoli in palio, 54 saranno maschili, 50 femminili (il numero più alto di sempre) e 12 misti.

Definito infine dal CIO il contingente degli Ain (atleti individuali neutrali): 20, di cui 13 russi e 7 bielorussi. Quattro anni fa, a Pechino 2022, la squadra russa si chiamava Roc' (Comitato olimpico russo) e contava più di 200 atleti. Questo, però, accadeva prima dell'invasione all'Ucraina.