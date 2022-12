Impresa di Paltrinieri: è oro nei 1500 ai Mondiali in vasca corta in Australia

Gregorio Paltrinieri è sempre di più nella storia del nuoto mondiale. SuperGreg si è laureato campione del mondo in vasca corta nei 1500 stile libero, toccando in 14'16''88. Alle spalle dell'italiano il francese Damien Joly (14'19"62) ed il norvegese Henrik Christiansen (14'24"08) che si era messo in evidenza nella parte centrale della gara. Grazie a questa vittoria, l'azzurro è diventato il primo di sempre a conquistare due ori iridata in vasca da 25 metri: la prima volta accade nel 2014 a Doha.

Una gara sempre all’attacco per Paltrinieri, che più motivato che mai, ha sempre fame di vincere e aggredire l'acqua. L’allievo di Fabrizio Antonelli fa una sorta di monologo e solo nell’ultima parte provano ad avvicinarlo gli altri due medagliati. Provano inutilmente ad incalzarlo ma Greg sa gestire queste fasi e sa come rispondere, nonostante la fatica pesantissima in 60 vasche a ritimi notevolissimi.

Paltrinieri, 28 anni di Carpi, corona un 2022 superlativo a livello di risultati. Ai Mondiali di luglio, il portacolori delle Fiamme Oro, si era laureato campione nei 1500 stile libero e nella 10 chilometri in acque libere, ad agosto agli Europei di Roma si era imposto negli 800 sl e nella 5 km in acque libere e conquistato l'argento nei 1500 sl. Nei 1500 sl dei Mondiali in vasca da 25 metri, Gregorio ha conquistato l'oro nei 2014 a Doha, gli argenti a Istanbul 2012, Windsor 2016 e Hangzhou nel 2018 e lo scorso anno era giunto quarto ad Abu Dhabi.

Le prime parole

"Non sarà la vittoria che ricorderò più di tutte, ma è stata importantissima perché non vincevo da molto in vasca corta. E' stata una gara buona, non pensavo di fare questo tempo" . Sono le prime parole di Gregorio Paltrinieri dopo la vittoria della medaglia d'oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne. La stella di Carpi era il grande favorito della vigilia anche perché ai blocchi di partenza mancavano alcuni avversari storici del calibro di Florian Wellbrock, Lukas Martens, Mihaylo Romanchuk e Bobby Finke. "È vero non c'era qualcuno oggi, ma vincere non era scontato - spiega Super Greg -. E poi c'erano delle volte in cui dovevo vincere e perdevo e volte in cui dovevo perdere e vincevo". Parlando della gara Paltrinieri scherza: "Ho pensato a sfruttare le loro difficolta, mi sono sentito a mio agio nel vederli soffrire". Tornando serio aggiunge: "Ho cercato di fare un passo veloce all'inizio, poi però non ne avevo e ho aspettato che rivenissero su per ridare una zampata. Stavo soffrendo pure io ma è andata bene, anche l'esperienza ha aiutato".