Inarrestabile Luna Rossa: domina la francese Orient Express e vola in semifinale

Luna Rossa vince ancora. Nelle acque di Barcellona, dopo il rinvio di ieri per maltempo, la barca italiana ha vinto anche oggi la regata valida per il round 2 della Louis Vuitton Cup, la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand nella finale di America's Cup e si qualifica aritmeticamente per la semifinale.

Il sindacato italiano parte bene e si impone nettamente sui francesi di Orient Express e ora nei prossimi giorni andrà a caccia al primo posto per ottenere il privilegio di scegliere il proprio avversario. Ancora nessuna sconfitta per i timonieri Bruni e Spithill che si portano a 5 punti in classifica con 0 sconfitte. "Abbiamo disputato una buona regata – afferma il timoniere Francesco Bruni -. Mi dispiace per i francesi che erano molto veloci ma hanno sbagliato in partenza".

Passato il fronte temporalesco, che ha tenuto ieri in banchina gli AC75 impegnati nella 37ª America’s Cup, le regate sono riprese con un vento da sud sui 10 nodi, accompagnato da cielo terso e temperature decisamente più fresche. Nell’unica regata di giornata per Luna Rossa non c’è stata molta storia: partita sulla sinistra della linea dopo aver controllato nel prestart la barca francese, Luna Rossa vira immediatamente per andare a chiudere gli avversari che si sono allungati sulla destra del campo.

Per pochi secondi le barche rimangono vicine, ma nonostante le buone performance di Orient Express, la maggiore velocità e la perfetta conduzione di Luna Rossa hanno presto la meglio e permettono alla barca italiana di girare il primo cancello con 10” di vantaggio. In poppa il distacco aumenta ulteriormente, anche se per l’equipaggio guidato da Jimmy Spithill e Francesco Bruni mantenere il controllo dell’avversario non è affatto scontato, a causa di un vento debole che salta in continuazione sul campo di regata, rendendo ogni manovra potenzialmente pericolosa per il rischio di cadere dai foil.

Ancora un’ottima prova per Luna Rossa, che taglia il traguardo con un vantaggio di oltre un minuto, guadagnando il quinto punto che le vale l’ingresso in semifinale, chiudendo con il tempo di 21'57", i francesi hanno tagliato il traguardo con un ritardo di 1'02". Nella prima regata, poco prima, American Magic aveva battuto Ineos Britannia.

Conquistata la semifinale, per Luna Rossa l’obbiettivo ora è vincere il round robin: il primo posto dà diritto a scegliere l’avversario della semifinale, e in questa chiave sarà determinante la giornata di sabato in cui Prada incontrerà Ineos e American Magic.