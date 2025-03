L'annuncio choc di Frankie Dettori: "Sono in bancarotta, non ho pagato il fisco"

Ascolta ora 00:00 00:00

Problemi finanziari per Lanfranco Dettori, detto Frankie, uno dei fantini più noti e stimati al mondo. Il campione italiano del galoppo, che un giorno di fine settembre sulla pista di Ascot vinse tutte le sette corse in programma, ha infatti annunciato la bancarotta, arrivata a seguito di un pesante contenzioso con il fisco britannico.

In un'intervista conscessa a Mail Sport, il fantino si è definito imbarazzato ammettendo di non essere riuscito a trovare un accordo con l'HMRC, il Fisco britannico, in merito a un vecchio caso di tasse non pagate. Già in passato Dettori aveva dovuto vendere alcuni trofei per sanare la propria situazione debitoria. Dall'ottobre 2023 il campione italiano non gareggia più in Gran Bretagna, essendosi trasferito negli Usa, ma il contenzioso è andato avanti.

La notizia che ci fossero dei problemi con il fisco britannico è stata resa nota lo scorso dicembre. Secondo il DailyMail, Dettori avrebbe accumulato fra i 15 e i 30milioni di sterline soltanto grazie alle corse. Non solo. Il 54enne, che oggi vive in California, ha portato avanti anche delle iniziative imprenditoriali. Eppure tutto questo non lo avrebbe aiutato a risolvere la questione con l'HMRC.

" Negli ultimi sei mesi i miei consulenti hanno lavorato con HMRC nel tentativo di trovare una soluzione alla mia situazione finanziaria. Purtroppo, dichiarerò bancarotta. Sono rattristato e imbarazzato da questo risultato e consiglierei agli altri di prendere più saldamente in mano le loro questioni finanziarie. La bancarotta è una decisione importante e le sue conseguenze mi influenzeranno per molti anni" , ha affermato Dettori. " Sono sollevato di aver messo una riga su questa questione a lungo termine, che mi consente di resettare e concentrarmi sulla mia carriera internazionale di cavaliere ", ha aggiunto.

Non è stato reso noto quanto il fantino dovesse corrispondere all'HMRC. Da parte dell'ente non è arrivato alcun commento.

"Adottiamo un approccio di supporto per gestire i clienti che hanno debiti fiscali e facciamo tutto il possibile per aiutare coloro che interagiscono con noi a uscire dai debiti, ad esempio offrendo piani di rateizzazione",

ha dichiarato un suo rappresentante.