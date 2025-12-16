L'attività del Coni produce valore per 85 milioni annui

«Il piano strategico del Coni per un sistema sportivo integrato nel mondo». Così il presidente Buonfiglio (foto) che parla di un piano basato «su 4 direttrici: gli investimenti nei centri di preparazione olimpica esistenti o nella creazione di nuovi, la formazione di tecnici e dirigenti, la sostenibilità e i valori politici». Poi ha aggiunto: «Garantire risorse al Coni significa consentire la partecipazione dell’Italia ai Giochi e assicurare sostegno agli organismi sportivi». «Il finanziamento al mondo sportivo non è una torta insignificante, la riforma del 2018 ha generato un gettito ben oltre il 32%, con sempre maggiori risorse da distribuire al sistema sportivo. Se poi queste risorse sono state distribuite bene o male, non spetta a me dirlo», ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Giorgetti.

Presentato anche il rapporto del Censis che analizza il valore delle funzioni istituzionali svolte dal Coni all’interno del sistema sportivo italiano: le attività del Coni producono un valore economico compreso tra gli 80 e 85 milioni di euro annui.