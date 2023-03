"L'encefalogramma ha dato ottimi risultati": ecco come sta Daniele Scardina

Le condizioni di Daniele Scardina fortunatamente stanno migliorando: " Oggi è stato sottoposto a un encefalogramma che ha dato ottimi risultati, quindi è una buona notizia" , ha spiegato il suo manager Alessandro Cherchi. "I medici ci dicono che stanno iniziando la diminuzione del dosaggio dei farmaci per consentire il processo di risveglio nei prossimi giorni" . Il pugile di Rozzano (Milano) è stato colpito da un malore lo scorso 28 febbraio e dopo essere stato operato d'urgenza e indotto in coma farmacologico è ora vicino ad essere risvegliato.

L'uscita dal coma farmacologico era comunque già stata preventivata qualche giorno fa vista la cartella clinica che non solo non era peggiorata ma era addirittura migliorata scacciando via tutti i cattivi pensieri e la negatività attorno alle condizioni di "King Toretto". Il malessere che aveva colpito Scardina sembrava talmente grave da dare poche speranze ma il fisico del campione di pugilato di Rozzano ha risposto bene in questo che è il match più importante della sua vita. Gli ultimi bollettini medici e le dichiarazioni di chi gli sta vicino, fratello e manager, stanno lentamente confermando i piccoli progressi di Scardina.

La ricostruzione dell'agente e le parole del fratello e di Rocca

"Daniele non ha preso colpi, stava parlando tranquillamente quando, rientrato negli spogliatoi, si è sentito male. Io non ero presente, ma ho ricevuto un video in cui lo si vede scendere dal ring senza problemi, dopo aver scambiato con un altro professionista di origini egiziane. Ride e scherza con gli altri, fa ancora un po’ di vuoto poi va via verso gli spogliatoi. Nessuna avvisaglia di malori. Per di più non era andato ko" , aveva riferito all'Ansa Alessandro Cherchi.

Il fratello Giovanni si era invece affidato a Instagram per parlare delle condizioni del fratello chiedendo ai suoi tifosi di pregare per lui: "Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui. Oggi alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la Fede".