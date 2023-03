"Prossime ore fondamentali". Come sta Daniele Scardina

Dall'ospedale Humanitas di Rozzano, dove Daniele Scardina è ricoverato da meno di ventiquattro ore dopo il malore che lo ha ridotto in fin di vita, non ci sono aggiornamenti. Nessun bollettino medico è stato emesso, ma frammenti di notizie sulle condizioni di salute del pugile arrivano dal web, dalla cerchia di amici di King Toretto. La situazione è stabile, ma il campione è tutt'ora in coma farmacologico. " La situazione è molto delicata ", ha detto l'amico Giles Rocca su Instagram, pubblicando una foto insieme a Scardina.

L'allentamento poi il malore

La dinamica del malore di Daniele Scardina rimane incerta. Poche ore fa il manager di Toretto, Alessandro Cherchi, ha spiegato: " Daniele non ha preso colpi, stava parlando tranquillamente quando, rientrato negli spogliatoi, si è sentito male ". Lo sportivo si trovava nella palestra Crossfit a Buccinasco per prepararsi al match di debutto nei mediomassimi in programma venerdì 24 marzo all'Allianz Cloud di Milano. Dopo una sessione di guanti, è rientrato negli spogliatoi per una doccia e si è sentito male. " Io non ero presente, ma ho ricevuto un video in cui lo si vede scendere dal ring senza problemi, dopo aver scambiato con un altro professionista di origini egiziane. Ride e scherza con gli altri, fa ancora un po’ di vuoto poi va via verso gli spogliatoi. Nessuna avvisaglia di malori. Per di più non era andato ko ", ha riferito all'Ansa Cherchi, che ha spiegato che - a quel punto - secondo la ricostruzione, Daniele ha accusato un dolore all'orecchio e poi è crollato a terra.

Il trasferimento in ospedale e l'intervento alla testa

Non è chiaro se il pugile sia svenuto e abbia battuto il cranio o se l'emorragia cerebrale, per la quale è stato operato, si sia scatenata per un problema alla testa. Immediatamente soccorso dai colleghi, Scardina è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove l'équipe di neurochirurgia del reparto del dottor Maurizio Fornari lo ha sottoposto a un delicato intervento alla testa durato diverse ore. Al momento Daniele Scardina è ricoverato nel reparto di terapia intensiva in coma farmacologico. Le sue condizioni rimangono gravi ma stabili e la famiglia, il fratello e la madre, sono al suo fianco per sostenerlo nella sua gara più importante.

Il post Instagram di Giles Rocca