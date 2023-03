"Continua a lottare, pregate per lui". Parla il fratello di Daniele Scardina

" Una settimana fa Daniele iniziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla ". Con queste parole Giovanni Scardina, fratello del pugile Daniele Scardina - detto "King Toretto" - ha aggiornato i fan dell'atleta sulle sue condizioni di salute. Scardina è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Humanitas di Rozzano da una settimana. L'atleta si trova in coma indotto dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per ridurre una emorragia cerebrale causata dalla rottura di due vene in seguito a un movimento brusco del collo. Era in palestra quando ha perso conoscenza e è stato trasportato in codice rosso in ospedale.



Il pugile di Rozzano rimane sedato per la gravità della situazione ma, secondo le ultime indiscrezioni arrivate dalla clinica, avrebbe risposto in maniera positiva ai solleciti e agli impulsi dati dai medici. L'ultima risonanza fatta per monitorare la situazione avrebbe dato esito positivo e lo sportivo potrebbe essere risvegliato dal coma già nei prossimi giorni, appena ci saranno ulteriori miglioramenti nel suo quadro clinico.

Le parole del fratello Giovanni sui social

Sin dal momento del ricovero, la famiglia di Daniele Scardina - la madre e il fratello Giovanni - sono al suo fianco e lo sostengono spiritualmente in questo difficile momento. Nelle scorse ore, dopo giorni di assoluto silenzio, il fratello ha scelto di pubblicare un post sulla pagina personale di Daniele, chiedendo ai follower e ai sostenitori del pugile di unirsi in preghiera. " Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui", si legge nel lungo post Instagram, dove Giovanni Scardina ha dato appuntamento ai fan: "Oggi alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la Fede ".

Il ringraziamento ai medici e ai fan