L'ucraina Mahuchikh nella storia: nuovo record del mondo nel salto in alto

L'ucraina Yaroslava Mahuchikh ha stabilito il nuovo record mondiale nel salto in alto femminile. Nel corso dell'incontro della Diamond League a Parigi la campionessa mondiale in carica, ha portato il primato a 2,10 metri, battendo di un centimetro il precedente record stabilito dalla bulgara Stefka Kostadinova il 30 agosto del 1987 allo stadio Olimpico (all'epoca senza copertura) di Roma in occasione dei Mondiali.

Con la vittoria assicurata, Mahuchikh ha alzato l'asticella a 2,07 e l'ha superata ancora una volta al secondo salto, facendolo con margine di vantaggio per stabilire un record ucraino. Ha poi alzato l'asticella a 2,10 e l'ha superata al primo tentativo. "In questa gara avevo la sensazione di poter saltare 2,07 m e forse 2,10 m", ha detto Mahuchikh. "Alla fine ho firmato per l'Ucraina la storia dell'atletica mondiale", ha detto l'atleta ucraina.

La campionessa ucraina è reduce dall'oro europeo conquistato a Roma (bissato quello di Monaco di Baviera 2022). Nella bacheca di Yaroslava tante medaglie, l'oro mondiale all'aperto a Budapest 2023 e al coperto di Belgrado 2022, quello outdoor di Nairobi nel 2017, ed il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. In 47 anni il primato del mondo del salto in alto è stato migliorato di dieci centimetri. Una storia da raccontare quella della 22enne di Dnipro, che a seguito dell'invasione militare di Mosca in Ucraina nel febbraio 2022, ha intrapreso un viaggio in auto di 2000 chilometri in tre giorni per recarsi a Belgrado e partecipare ai Mondiali indoor. Poi si è allenata in Germania.

Sarà il profumo di Olimpiadi. A poche settimane dall'inizio dei Giochi, la Diamond League fa tappa a Parigi e nel pomeriggio stellare andato in scena allo stadio Charlety ha mandato in archivio due primati mondiali che erano stati realizzati in Italia. Oltre all'ucraina Mahuchikh, anche la keniana Faith Kipyegon, con un formidabile 3'49"04, aggiorna dopo un anno il record che lei stessa aveva firmato al Golden Gala Pietro Mennea 2023 a Firenze (3'49"11).

In chiave italiana, la gioia arriva dalla vittoria dell'argento europeo Larissa Iapichino che si impone nel lungo con 6,82 (vento nullo). Dopo le tre prestigiose vittorie della passata stagione in Diamond League (Firenze, Stoccolma, Montecarlo), la 21enne portacolori delle Fiamme Oro torna a esultare nel massimo circuito mondiale.

Il terzo salto è quello buono e si lascia dietro la bulgara Plamena Mitkova (6,78) e la statunitense Quanesha Burks (6,73). È l'unica atleta italiana (maschi o femmine) ad averein Diamond League.