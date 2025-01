Milano capitale di maratone e staffette

Ascolta ora 00:00 00:00

Milano capitale del running. È stata presentata ieri alla Tower Hall di UniCredit la maratona più veloce d'Italia, giunta alla 23esima edizione. Si svolgerà domenica 6 aprile a chiusura di una quattro giorni di festa per la città, con iniziative e attività per tante persone. Saranno 40mila i runner coinvolti tra maratona e staffetta, con quest'ultima che rappresenta un fiore all'occhiello dell'organizzatore. La UniCredit Relay Marathon, la staffetta che divide i 42,195 km del percorso ufficiale in 4 frazioni, si pone l'obiettivo di superare i 2 milioni di euro di raccolta solidale sulla piattaforma di Rete del Dono «grazie alle donazioni delle aziende e dei partecipanti» spiega Remo Taricani per UniCredit, la banca che ha rinnovato la partnership per la titolazione della staffetta. Confermata anche la Levissima Family Run, l'evento riservato alle famiglie che si terrà invece sabato 5 aprile con la grande novità dell'arrivo al Velodromo Vigorelli. Partirà invece dal Duomo la Wizz Air Milano Marathon che ha già stabilito il suo record di iscritti (oltre 10mila, a fronte degli 8.545 della scorsa edizione) e di stranieri (sono già oltre 4.600).

«Quella di Milano è una delle più importanti maratone al mondo», rimarca Urbano Cairo, Presidente Rcs. Per Martina Riva (nella foto), assessore allo Sport del Comune «saranno 42 chilometri di visibilità per la città a meno di un anno dai Giochi Olimpici».