Milano Cortina 2026, biglietti ai blocchi di partenza

Per vedere le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 mancano ancora 15 mesi, ma è già tempo di comprare i biglietti. L’accordo dell’organizzazione con On Location, Fornitore Ufficiale ed Esclusivo di Hospitality per i Giochi Olimpici e Paralimpici, ha permesso di svelare il prezzo dei biglietti per i Giochi, comprese le esperienze di hospitality uniche in pacchetti già disponibili per l'acquisto sul sito www.hospitality.milanocortina2026.org.

È la prima volta nella storia che un programma di hospitality di questo genere viene offerto per un’edizione invernale olimpica e paralimpica, con gli Olympic Ticket-Inclusive Hospitality Package che offrono spazi di hospitality condivisi o privati all'interno delle sedi di gara a cui si aggiunge un menu con bevande e servizi di altissima classe prima, durante e/o dopo l'evento Olimpico scelto dal cliente. Come sempre, le hospitality lounge verranno dedicate alla cultura e la cucina del Paese ospitante, grazie a baite e chalet accoglienti, e con specialità italiane preparate dai migliori chef della regione. Opzioni di ospitalità premium sono disponibili anche per le cerimonie di apertura e chiusura, che si svolgeranno rispettivamente a Milano e Verona.

Tra le possibilità in vendita ci sono anche gli Overnight Package, che includono date flessibili e opzioni di Olympic Ticket-Inclusive Hospitality Package con sistemazione alberghiera garantita per due, tre o quattro notti. Insieme a soluzioni di trasporto e servizi a disposizione in loco per rispondere a qualsiasi domanda in qualunque momento. Questi pacchetti sono creati per garantire alloggi di alta qualità nei pittoreschi paesini italiani e per semplificare gli spostamenti sulle strade di montagna della regione. Tutti i pacchetti includono ovviamente un biglietto per un evento sportivo Olimpico, abbinato a una serie di opzioni.

Infine, per coloro che cercano servizi personalizzati, i Custom Programme offrono sistemazioni premium, trasporti da e verso i siti delle gare Olimpiche (anche nei luoghi più remoti), programmazione esclusiva, servizi da parte di un team di esperti, oltre a biglietti per assistere a una sessione sportiva.

Tra le opzioni si può trovare la visita del Duomo di Milano con una guida privata, il volo in elicottero sulle valli delle Dolomiti, gli incontri con un ex atleta o un atleta paralimpico durante uno degli eventi in programma e tante altre proposte. Il che renderà i Giochi italiani davvero indimenticabili.