Milano-Cortina, ipotesi “Penisgate” per il salto con gli sci: cosa significa e a cosa serve

Provare a vincere, o quantomeno arrivare sul podio alle Olimpiadi e prendersi una medaglia, è l’obiettivo di una vita per gli atleti di ogni disciplina con immensi sacrifici quotidiani per una o più gare che valgono una vita. L’importanza è tale che alcuni atleti della disciplina del salto con gli sci avrebbero pensato a ingrandire il pene per poter indossare tute più ampie e guadagnare preziosi decimi di secondi nel momento del salto.

La denuncia della Bild

La notizia è stata resa nota dal quotidiano tedesco Bild e presto rimbalzata sui media internazionali anche perché la Wada, il massimo organo antidoping mondiale, sta iniziando a “incuriosirsi” a questa strana pratica indagando per eventuali infrazioni doping alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Queste accuse, ritenute allarmanti, hanno creato un apposito termine, il “Penisgate”.

Di cosa si tratta

Bild ha affermato che alcuni atleti si sarebbero iniettati acido ialuronico nel pene per ingannare il sistema quando vengono prese le misure per le loro tute, un rigido regolamento per impedire a qualsiasi atleta di avere un vantaggio aerodinamico.

Mentre si aspettano i risultati di questa indagine, arrivano alcuni interrogativi: perché un saltatore con gli sci dovrebbe manomettere il proprio pene? È una pratica sicura, quali sono gli effetti? Cosa c’entra con l'aerodinamica?

Cosa può succedere

L'acido ialuronico è un comune filler usato nella chirurgia estetica. “Iniettare acido ialuronico nel pene lo renderebbe più grande in termini di circonferenza ma sarebbe necessario iniettare molto acido ialuronico", spiega al The Guardian il professor Eric Chung, chirurgo urologico in precedenza a capo del gruppo consultivo specialistico di andrologia per la Società urologica dell'Australia e della Nuova Zelanda.

I vantaggi sulla tuta aerodinamica

L'acido ialuronico ha un effetto temporaneo e necessita di un “rabbocco” ogni sei-dodici mesi: prima dell’inizio della stagione agonistica, i saltatori con gli sci devono farsi confezionare la tuta in base alle misure della loro lunghezza corporea, inclusa l'altezza del cavallo, determinata da uno scanner corporeo 3D approvato dalla Fis (Federazione Internazionale Sci e Snowboard) in presenza di un medico, e devono essere spogliati fino alla biancheria intima e con particolari disposizioni sulla postura.

“Le dimensioni delle tute sono strettamente regolamentate perché le loro dimensioni totali possono avere un ‘effetto significativo’ sulla quantità di spinta che si riesce a generare, consentendo di saltare più lontano”, spiega il professore associato Dan Dwyer della School of Exercise and Nutrition Sciences della Deakin University.

I rischi

Sandro Pertile, direttore di gara maschile della Fis, spiega che "ogni centimetro in più su una tuta conta. Se la tua tuta ha una superficie maggiore del 5%, voli più lontano. Certo, questo è uno sport competitivo e tutti sono al limite con le regole perché tutti vogliono vincere". Sulla domanda di quali siano i rischi per la salute, Chung ha risposto che l'iniezione di acido ialuronico nel pene comporta rischi significativi sia a breve che a lungo termine.

"Una tecnica di iniezione non corretta o un dosaggio errato possono causare dolore al pene,

scarsa estetica [deturpazione], deformità, infezioni, infiammazioni, alterazioni sensoriali e disfunzioni sessuali. In rari casi, l'infezione può diffondersi fino a causare cancrena (necrosi tissutale) e perdita del pene".