Milano-Cortina, la Svezia affonda l’Italia femminile di hockey su ghiaccio

Non è arrivato il bis dell’Italia femminile di hockey su ghiaccio dopo la bellissima e storica vittoria in apertura di Olimpiadi contro la Francia: oggi pomeriggio è arrivata una netta sconfitta per 6-1 contro la Svezia alla Ice Hockey Arena di Milano Santagiulia gremita a festa e con un colpo d’occhio spettacolare. I parziali dei tre tempi (1-0, 3-1, 2-0) la dicono lunga sulla gara con le statistiche finali che dicono 47 tiri a 19 per le scandinave.

La Nazionale italiana deve ritrovare lo smalto e la “cattiveria” sportiva come dimostrato contro le francesi con una gara in salita ma che sono state in grado di rimontare e vincere alla grande. Saranno fondamentali, per il passaggio del turno, gli ultimi due match con Giappone e Germania.

La sconfitta delle azzurre

L’Italia è stata per 25 minuti pienamente in partita: gara in equilibrio con molte azioni pericolose nel primo tempo anche se le svedesi hanno trovato la rete con Adolfsson in una delle poche sortite offensive degne di note. Anche il secondo inizia in equilibrio facendo ben sperare i colori italiani ma in due minuti la gara cambia definitivamente: prima Lundin e poi Hjalmarsson portano avanti le scandinave di tre reti.

Il pubblico esulta, poco dopo, per il gol di Stocker che accorcia le distanze rendendo il passivo meno pesante. Marcatura meritatissima in questa gara per gli sforzi profusi ma poi arriva il punto esclamativo della Svezia con Olsson, 4-1 alla fine del secondo tempo.

Purtroppo, però, la musica non cambia: poco dopo l'inizio del terzo e ultimo tempo arrivano anche il quinto e sesto gol svedese con la doppietta di Johansson nel giro di sette minuti, 6-1 e gara ormai finita.