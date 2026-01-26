Milano-Cortina, è ufficiale: Federica Brignone alle Olimpiadi. Quanti sono gli atleti italiani

Giungono ottime notizie per la "Tigre": Federica Brignone parteciperà alle Olimpiadi di Milano-Cortina non soltanto come portabandiera ma come atleta per i Giochi invernali al via il prossimo 6 febbraio con la cerimonia d'apertura. Si prospetta, inoltre, un'edizione da record per i colori azzurri visto che gli atleti della Fisi (Federazione invernale sport invernali) saranno nel complesso 196, mai così tanti. Come detto, la Brignone farà parte della spedizione azzurra dopo aver recuperato dal bruttissimo infortunio di 9 mesi fa che poteva seriamente comprometterne la sua partecipazione.

Il nuovo primato italiano

Oltre agli 87 azzurri divisi tra 47 uomini e 40 donne dei cinque sport sul ghiaccio già opzionati una settimana fa si sono aggiunti i 109 atleti (56 uomini e 53 donne) delle 11 discipline invernali, le cui gare si andranno ad articolare tra Anterselva (biathlon), Cortina (bob, skeleton, slittino e sci alpino femminile), Val di Fiemme (combinata nordica, sci di fondo e salto con gli sci), Livigno (freestyle e snowboard) e Bormio (sci alpino maschile e sci alpinismo).

Chi farà parte della spedizione

Questi numeri consentono dunque, al nostro Paese, di superare il numero dei partecipanti stabilito nell'altra edizione "casalinga" di Torino 2006 quando parteciparono 184 atleti di cui 109 uomini e 75 donne. L'atleta più giovane in assoluto è la sedicenne Giada D'Antonio, giovanissima promessa dello sci alpino che compirà 17 anni il prossimo 28 maggio; il più "anziano", invece, è il 45enne Roland Fischnaller che, gareggiando nello slalom gigante parallelo di snowboard alpino, parteciperà alla sua settima Olimpiade consecutiva diventando l'azzurro con il numero maggiore di presenze nella storia dei Giochi Invernali.

Tra i nomi più quotati che faranno parte della spedizione azzrra, per il biathlon ci sono Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi; per lo sci alpino Sofia Goggia, Federica Brignone e Giovanni Franzoni; per lo sci di

Federico Pellegrino. Nelsaranno presenti entrambi i fratelli Tabanelli, Milo e Flora; nellol'esperto Roland Fischnaller guida una squadra in gran forma.