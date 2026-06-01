Milano nella ICE Hockey League, Bozzetti: "Nuovo tassello dell'eredità di Milano-Cortina"

“L’ingresso di Milano nella ICE Hockey League è una notizia straordinaria per la città, per la Lombardia e per tutto il movimento dell'hockey italiano. Dopo l'assegnazione dei Mondiali femminili del 2027, questo ulteriore risultato conferma che il percorso avviato grazie all'eredità delle Olimpiadi di Milano-Cortina sta producendo effetti concreti e duraturi”. Giovanni Bozzetti presidente di Fondazione Fiera Milano commenta con soddisfazione l’ammissione della nuova squadra Milano Hockey Club al campionato europeo a cui partecipano formazioni austriache, slovene, ungheresi e italiane tornando alla ribalta europea.

“Gli sport del ghiaccio stanno vivendo una fase di grande crescita e Milano ha tutte le caratteristiche per diventarne uno dei principali punti di riferimento a livello nazionale e internazionale. Questo è un ulteriore tassello di quella legacy olimpica resa possibile anche dagli investimenti infrastrutturali che Fondazione Fiera Milano ha scelto di mettere in campo per il futuro della città e del territorio”, aggiunge Bozzetti che sottolinea come Fondazione Fiera Milano ha creduto fin dall'inizio nella necessità di trasformare l'entusiasmo olimpico in infrastrutture, opportunità e progettualità capaci di lasciare un segno nel tempo. La realizzazione della Milan Ice Fiera Arena nasce proprio con questo obiettivo: offrire una casa agli sport del ghiaccio, ai giovani, alle famiglie e alle competizioni internazionali”.

“Vedere oggi una squadra milanese accedere a una delle più prestigiose leghe europee conferma la validità di questa visione e rafforza l'ambizione di costruire attorno all'hockey un ecosistema sportivo capace di generare valore per il territorio, attrarre eventi e consolidare la vocazione internazionale di Milano.

È la dimostrazione che la legacy di Milano-Cortina non si esaurisce con i Giochi, ma continua a generare opportunità, investimenti e nuove prospettive di sviluppo per lo sport e per la comunità” conclude il presidente di Fondazione Fiera Milano.