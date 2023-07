Mondiali di nuoto, cade lo storico record di Federica Pellegrini nei 200 stile libero

Mollei O'Callaghan cancella Federica Pellegrini. Cade dopo 14 anni il record del mondo dei 200 stile libero: la campionessa australiana (classe 2004) ha vinto la finale ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka con il tempo di 1'52"85, che fa cadere il crono di 1'52"98 stabilito dalla Divina ai Mondiali di Roma 2009. Si trattava del record più longevo.

Un rischio che la stessa Pellegrini sapeva bene di correre in questa kermesse mondiale. "Il mio record sui 200? Pronta a cadere come Phelps" aveva dichiarato a Repubblica prima della gara. Di fatto c'era una flotta all’assalto del suo record, capitanata da Ariarne Titmus. L’australiana, 22 anni, ci aveva già provato in passato a sfiorarlo (per 11 centesimi, due anni fa). La Divina si è subito congratulata con l'australiana, annunciando di essere incinta.

Nel video postato sui social, si congratula con la O'Collaghan: "Gara pazzesca. Una delle migliori che abbia visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirvi qualcosa" . E allora ecco che si alza la camicetta e mostra il pancino in cui campeggia la scritta: "Ce lo riprenderemo". Un chiaro indizio che la campionessa veneta sta aspettando una femminuccia e quindi, assai probabile, abbia già superato i 3 mesi di gravidanza.

Si aspettava Ariarne Titmus, invece è stata un’altra australiana, Mollie O'Callaghan, a compiere l'impresa sui 200 stile libero. Per la neo campionessa l'oro conquistato oggi nel 200 stile libero è il secondo individuale in carriera a livello assoluto dopo quello dello scorso anno nei 100 sl. La 19enne nuotatrice del Queensland, due volte oro e una volta bronzo in staffetta due anni fa alle Olimpiadi di Tokyo, ha preceduto la connazionale Ariarne Titmus (1'53"01) che, solo tre giorni fa, aveva stabilito il record del mondo dei 400 sl. Pellegrini con il suo crono di 1'52"98 resta comunque al secondo posto nella graduatoria mondiale all-time. Bronzo di giornata per la canadese Summer Mcintosh che con 1'53"65 ha stabilito il primato mondiale juniores. Si tratta chiaramente della fine di un'era e l'inizio di un'altra.

Mollie O'CALLAGHAN 5110 Days later takes down the 200m Free WR from Federica PELLEGRINI // 1:52.85 #WorldRecord #AQUAFukuoka23 #Swimming pic.twitter.com/175abG7uub — World Aquatics (@WorldAquatics) July 26, 2023

Delude Paltrinieri

Giornata deludente per Gregorio Paltrinieri, che ha concluso all'ottavo ed ultimo posto gli 800 stile libero. L'azzurro, sceso in acqua in corsia 1, non è mai stato protagonista di una finale tecnicamente straordinaria vinta dal tunisino Ahmed Hafnaoui (7'37"00). Argento all'americano Robert Finke (7'38"67), bronzo al tedesco Lukas Martens (7'39"48). Paltrinieri, che ha concluso in 7'53"68, per il secondo mondiale in fila che non sale sul podio mondiale degli 800 sl. Nel 2019 a Gwangju, il nuotatore carpigiano aveva vinto l'oro.