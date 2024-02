Mondiali di nuoto, Miressi d'argento nei 100 stile. Bronzo a Razzetti nei 200 misti

Italia ancora protagonista ai Mondiali di nuoto in Qatar. Alessandro Miressi ha vinto la medaglia d'argento nei 100 stile libero maschili. L'azzurro ha nuotato in 47"72, battuto solamente dal cinese Zhanle Pan, oro in 47"53 al termine di una finale tiratissima. Bronzo all'ungherese Nandor Nemeth (47"78).

Miressi, 25 anni torinese, delle Fiamme Oro, conquistando l'argento iridato nella gara "Regina del nuoto", ha centrato la sua prima medaglia a livello individuale ad un Mondiale dopo le quattro in staffetta. Una medaglia che riporta l'Italia sul podio dei 100 stile libero dopo quasi 17 anni: l'oro ex aequo di Filippo Magnini a Melbourne 2007 assieme al canadese Brent Hayden. Magnini nel 2005 a Montreal si era laureato per la prima volta campione del mondo. In precedenza una sola medaglia, il bronzo di Giorgio Lamberti a Perth 1991.

Il piemontese ha saputo gestire lo sforzo rimanendo maggiormente coperto nel corso della prima vasca toccando al quarto posto, ma pur sempre agganciato ai migliori. Nella fase di ritorno ha poi sfoderato tutta la propria potenza passando al comando attorno ai 75 metri, ma dovendosi arrendere negli ultimi metri al cinese Zhanle Pan che qualche giorno fa ha firmato il nuovo record mondiale. Terza piazza per l'ungherese Nandor Nemeth che ha chiuso la prova in 47"78.

"Sono felicissimo di questa medaglia, la mia prima individuale a livello mondiale. Questo podio dimostra che sono tra i migliori al mondo sui 100 e quindi ce la posso fare. Ora mi aspettano quattro mesi di duro lavoro, il pensiero è a Parigi e bisogna puntare in alto". Così Alessandro Miressi dopo l'argento. "In gara ho cercato di stare lì con Pan - prosegue l'azzurro a Rai Sport -. Guardando il tempo non sono soddisfatto, però siamo a febbraio, con un mese di lavoro, sono venuto qui e ho sempre fatto sotto i 48", quindi vuol dire che sto bene e devo solo continuare a crederci per puntare a qualcosa di più grande".

Razzetti bronzo nei 200 misti

Dopo l'argento conquistato ieri nei 200 farfalla, Alberto Razzetti riporta i colori azzurri sul podio mondiale dei 200 metri misti ventun'anni dopo Massimiliano Rosolino. Il 24enne ligure si è dimostrato ancora una volta uno dei talenti più brillanti del nuoto azzurro conquistando il bronzo nella kermesse iridata in corso a Doha. Il portacolori delle Fiamme Gialle ha rimontato sino alla terza posizione completando in 1'57"42 la prova vinta dal canadese Finlay Knox. Secondo lo statunitense Carson Foster (1'56"97).

