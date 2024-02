Mondiali di nuoto, Paltrinieri conquista il bronzo negli 800 stile libero

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto in svolgimento a Doha, in Qatar. L'azzurro, in testa alla gara dai 350 fino ai 700 metri, è stato battuto dall'irlandese Daniel Wiffen, oro in 7'40"94, e dall'australiano Elijah Winnington, che l'ha bruciato negli ultimi metri soffiandogli l'argento per appena tre centesimi. Settima piazza per Luca De Tullio, l'altro azzurro in finale, che ha nuotato in 7'49"79.

Il bronzo odierno di 'SuperGreg' cancella l'ottavo posto della scorsa edizione nel luglio 2023 e soprattutto lascia ben sperare per i 1500 stile libero, la gara preferita che lo aveva visto laurearsi campione olimpico a Rio 2016. Ai Mondiali in vasca lunga Paltrinieri negli 800 ha conquistato l'argento a Kazan nel 2015, il bronzo a Budapest nel 2017 e l'oro a Gwangju nel 2019. Ora, lasciati alle spalle i malanni del 2023, si è messo al collo la quindicesima medaglia in una kermesse iridara. Il 29enne di Carpi resta l'azzurro con più podi iridati individuali, con tredici piazzamenti nelle prime tre posizioni in diciotto gare, tra finali e finali dirette (acque libere) disputate. Per il 22enne irlandese Wiffen, primatista mondiale degli 800 in vasca corta, si tratta della prima medaglia ai Mondiali a livello assoluto.

La gara

Il portacolori delle Fiamme Oro ha iniziato su buoni ritmi, lasciando il comando all'australiano Elijah Winnington, che in corsia 7 prova a partire a razzo, ma ai 500 metri comincia a patire, consentendo all’irlandese Wiffen di prendere la testa della corsa. Greg ha però accelerato attorno a metà gara provando a mettere in difficoltà gli avversari, tuttavia Wiffen è rimasto sulle code del campione azzurro lanciando l'attacco decisivo proprio in vista delle ultime due vasche. Sono in tre a giocarsi gli ultimi 100 metri. Inizialmente Paltrinieri ha provato a resistere, purtroppo però negli ultimi metri la fatica lo ha condiziato negativamente, subendo la rimonta sia dell'irlandese, vincitore in 7'42''95, che dell'australiano che lo ha preceduto in 7'42''95 togliendogli l'argento dalle mani per soli tre centesimi.

Le parole di Paltrinieri

"Peccato, ero vicino al secondo posto. Poi non cambia più di tanto fare secondo o terzo, avevo visto che lui (Winnington, ndr) stava salendo forte. Io ero un po' morto in fondo, mi è mancata la chiusura, però è stata una bella gara". Lo ha detto Gregorio Paltrinieri ai microfoni di Rai Sport dopo il bronzo conquistato negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. "Non guardo più di tanto a medaglia sì o medaglia no, sono alla ricerca di emozioni vere, quando faccio gare del genere mi emoziono come se fosse la prima volta - ha ammesso l'azzurro - Una volta ci sarei rimasto peggio, adesso voglio solo provare quella sensazione. Mi sento veramente vivo quando parto così, in palio c'è molto di più. Mi scatta qualcosa dentro che è bellissimo e che cerco di ritrovare gara dopo gara. Oggi cercavo una bella sensazione e una bella emozione".

Le altre medaglie

Alberto Razzetti ha vinto la medaglia d'argento nei 200 farfalla. L'azzurro ha nuotato in 1'54"65, cedendo solo negli ultimi metri al giapponese Tomoru Honda, oro in 1'53"88. Bronzo all'austriaco Martin Espernberger (1'55"16). Per l'Italia si tratta del primo podio di sempre in un Mondiale in questa gara, mentre per Razzetti si tratta del primo podio iridato in carriera.

Dopo l'argento nei 100 Nicolò Martinenghi si piazza secondo anche nei 50 rana. L'azzurro ha realizzato il tempo di 26"39, battuto solo dall'australiano Sam Williamson, che l'ha preceduto per appena sette centesimi. Bronzo allo statunitense Nic Fink (26"49). Simone Cerasuolo, l'altro azzurro in finale, si è piazzato sesto in 26"93.