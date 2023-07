Mondiali di nuoto: tutte le categorie con l'Italia in gara e quando vederle

La 20ª edizione dei Mondiali di Nuoto si disputa a Fukuoka, in Giappone, dal 14 al 30 luglio. Sono 32 gli azzurri convocati (19 uomini, 13 donne) e impegnati nelle diverse discipline acquatiche: nuoto, nuoto di fondo, nuoto artistico, pallanuoto e tuffi. Nella prima settimana i riflettori si sono accesi sulle gare in acque libere. A seguire, nella settimana compresa tra il 23 e il 30 luglio, tutta l'attenzione si sposterà nella vasca dei 50 metri. Le batterie iniziano alle 10.30 ora locale, le 3.30 di notte in Italia. Finali e semifinali avranno inizio alle 20.00 ora locale, le 13.00 in Italia. Tutte le gare del World Aquatics Championships Fukuoka 2023 saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e Sky, in streaming su Rai Play e Sky Go.

Il calendario

È la seconda volta (dopo il 2001) che Fukuoka ospita i Mondiali di nuoto. Il calendario delle diverse specialità inizia con il nuoto artistico e termina con il nuoto. Tuffi e Pallanuoto completano il novero delle discipline che vede protagonisti gli azzurri.

Mercoledì 26 luglio

Batterie – Ore 3.30 italiane

50 dorso donne (COCCONCELLI Costanza, PANZIERA Margherita)

100 stile libero uomini (MIRESSI Alessandro, FRIGO Manuel)

200 misti uomini (RAZZETTI Alberto)

200 farfalla donne

staffetta 4×100 mista mixed (ITALIA)

Finali e semifinali – Ore 13.00 italiane

800 stile libero uomini – finale

200 stile libero donne – finale

100 stile libero uomini – semifinali

50 dorso donne – semifinali

200 farfalla uomini – finale

50 rana uomini – finale

200 farfalla donne – semifinali

200 misti uomini – semifinali

staffetta 4×100 mista mixed – finale

Giovedì 27 luglio

Batterie – Ore 3.30 italiane

100 stile libero donne (MORINI Sofia)

200 dorso uomini (RESTIVO Matteo, MORA Lorenzo)

200 rana donne (CARRARO Martina, ANGIOLINI Lisa)

200 rana uomini

staffetta 4×200 stile libero donne (ITALIA)

Finali e semifinali – Ore 13.00 italiane

200 farfalla donne – finale

100 stile libero donne – semifinali

100 stile libero uomini – finale

50 dorso donne – finale

200 rana uomini – semifinali

200 misti uomini – finale

200 rana donne – semifinali

200 dorso uomini – semifinali

staffetta 4×200 stile libero donne – finale

Venerdì 28 luglio

Batterie – Ore 3.30 italiane

100 farfalla uomini (BURDISSO Federico, CODIA Piero)

200 dorso donne (PANZIERA Margherita)

50 stile libero uomini (DEPLANO Leonardo, ZAZZERI Lorenzo)

50 farfalla donne

staffetta 4×200 stile libero mista (ITALIA)

800 stile libero donne (QUADARELLA Simona)

Finali e semifinali – Ore 13.00 italiane

100 stile libero donne – finale

100 farfalla uomini – semifinali

200 dorso donne – semifinali

50 stile libero uomini – semifinali

200 rana donne – finale

200 dorso uomini – finale

50 farfalla donne – semifinali

200 rana uomini – finale

staffetta 4×200 stile libero mista- finale

Sabato 29 luglio

Batterie – Ore 3.30 italiane

50 stile libero donne (TARANTINO Chiara)

50 dorso uomini (CECCON Thomas)

50 rana donne (PILATO Benedetta, BOTTAZZO Anita)

staffetta 4×100 stile libero mixed (ITALIA)

1500 stile libero uomini (PALTRINIERI Gregorio, de TULLIO Luca)

Finali e semifinali – Ore 13.00 italiane

50 farfalla donne – finale

50 stile libero uomini – finale

50 stile libero donne – semifinali

50 rana donne – semifinali

100 farfalla uomini – finale

200 dorso donne – finale

50 dorso uomini – semifinali

800 stile libero donne – finale

staffetta 4X100 stile libero mixed – finale

Domenica 30 luglio

Batterie – Ore 3.30 italiane

400 misti donne (FRANCESCHI Sara)

staffetta 4×100 mista uomini (ITALIA)

staffetta 4×100 mista donne (ITALIA)

Finali – Ore 13.00 italiane

50 dorso uomini – finale

50 rana donne – finale

1500 stile libero uomini – finale

50 stile libero donne – finale

400 misti donne – finale

staffetta 4×100 mista uomini – finale

staffetta 4×100 mista donne – finale

Gli Azzurri e le Azzurre in gara

Dopo l'exploit di Budapest nel 2022 (9 medaglie, di cui 5 ori), che portò l'Italia al terzo posto nel medagliere dietro Australia e Stati Uniti, la selezione azzurra è una delle più attese ai Mondiali. Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon, Gregorio Paltrinieri, Benedetta Pilato e Simona Quadarella sono pronti a regalare successi ed emozioni.

Uomini

Federico Burdisso (Esercito – Aurelia Nuoto)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro – Leosport)

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro – Imolanuoto)

Matteo Ciampi (Esercito – Livorno Aquatics)

Piero Codia (Esercito – Aniene)

Luca De Tullio (Fiamme Oro – Aniene)

Marco De Tullio (Aniene)

Leonardo Deplano (Carabinieri – Aniene)

Stefano Di Cola (Fiamme Azzurre – Aniene)

Manuel Frigo (Fiamme Oro – Team Veneto)

Nicolò Martinenghi (Fiamme Oro – CN Brebbia)

Filippo Megli (Carabinieri – Florentia)

Alessandro Miressi (Fiamme Oro – CN Torino)

Lorenzo Mora (Vigili del Fuoco – Amici Nuoto Modena)

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro – Coopernuoto)

Federico Poggio (Fiamme Azzurre – Imolanuoto)

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle – Genova Nuoto My Sport)

Matteo Restivo (Carabinieri – Florentia)

Lorenzo Zazzeri (Esercito – Florentia)

Donne

Lisa Angiolini (Carabinieri – Virtus Buonconvento)

Ilaria Bianchi (Fiamme Gialle – Azzurra 91)

Anita Bottazzo (Fiamme Azzurre – Imolanuoto)

Martina Carraro (Fiamme Azzurre)

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle – Azzurra 91)

Sara Franceschi (Fiamme Gialle – Livorno Aquatics)

Emma Virginia Menicucci (Esercito – Aniene)

Margherita Panziera (Fiamme Oro – Aniene)

Benedetta Pilato (Fiamme Oro – Aniene)

Sofia Morini (Esercito – Azzurra 91)

Chiara Tarantino (Fiamme Gialle – In Sport)

Simona Quadarella (Aniene)

Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro – CC Napoli)

Dove vedere i Mondiali in tv

I Mondiali di nuoto, dal 23 al 30 luglio, saranno trasmessi in diretta televisiva da Rai 2 HD / RaiSport HD e sui canali di Sky Sport (Sky Sport Summer e Sky Sport Arena). Le gare andranno in onda anche in diretta streaming su Rai Play, Su Sky Go oppure su NOW.

Niccolò Omini, inviato a Fukuoka, non solo curerà le interviste live a caldo durante la diretta delle gare, ma sarà pronto a intervenire con notizie e aggiornamenti su Sky Sport 24 facendoci immergere nella realtà giapponese tra innumerevoli curiosità.

Nel corso della giornata studi di approfondimento condotti da Sara Benci con giornalisti e numerosi ospiti. Nei giorni delle gare ci sarà anche la presenza fissa di Luca Dotto nella già ricca squadra di talent Sky. Risultati, highlights e aggiornamenti in tempo reale anche sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport.