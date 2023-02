Mondiali di sci, delusione per Sofia Goggia: inforca ed è squalificata

Niente medaglia per Sofia Goggia nella discesa libera dei Mondiali di sci alpino di Mèribel in Francia. La campionessa azzurra, scesa con il pettorale numero 6 e tra le grandi favorite della vigilia, ha inforcato ed è stata squalificata a poche porte dal traguardo della 'Roc de Fer'.

Prima di sbagliare traiettoria ed inforcare la porta a pochi metri dal traguardo, Sofia Goggia non aveva sciato al meglio come tante altre volte nella sua carriera. Su una pista che l'aveva vista protagonista nelle tre prove cronometrate - due migliori tempi - non è stata perfetta negli atterraggi dei salti. La sciatrice bergamasca aveva fatto segnare il terzo tempo su sei concorrenti.

Un errore fatale costa caro a Sofi. pic.twitter.com/q679OdCIrm — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 11, 2023

La medaglia d'oro è andata a Jasmine Flury. La quasi trentenne elvetica ha compiuto un'impresa, considerando che in Coppa del mondo aveva vinto solo nel SuperG di Sankt Moritz nel 2017, oltre ad aver collezionato un podio in discesa a Garmisch nel 2021. Con il tempo di 1'28"03, ha preceduto di 4 centesimi l'austriaca Nina Ortlieb e di 12 la connazionale Corinne Suter, rispettivamente argento e bronzo. Lontane dal podio le azzurre, in pista con il lutto per ricordare Elena Fanchini: 13esima Elena Curtoni a 1"05, 14esima Laura Pirovano a 1"06 e 18esima Nicol Delago a 1"41.

Le reazioni

"Provo più dispiacere che delusione, ma ho dato tutto e non ho nulla da rimproverarmi. La vita va avanti e ora ci si deve focalizzare sui prossimi obiettivi di Coppa del mondo" : è stata questa, ai microfoni di Rai Sport, la prima reazione Sofia Goggia dopo la discesa iridata. "Ho dato tutto e sino a quel momento c'ero", ha detto Goggia riferendosi a quando verso fine gara ha impattato contro una porta. "Uno sci mi ha preso dentro nella neve con una spigolata - ha aggiunto - e mi sono ritrovata addosso alla porta. Non mi sono nemmeno accorta di aver inforcato, e sono arrivata al traguardo. Ma poi ho visto che era successo". Questa discesa iridata è stata quindi, per lei e per l'Italia dello sci, la peggiore della stagione. "Ma questo non inficia di certo il mio valore" , il commento della fuoriclasse azzurra.