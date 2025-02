Mondiali sci, oro dell'Italia nel parallelo a squadre miste

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella gara inaugurale dei mondiali di sci alpino di Saalbach (Austria) l'Italia vince la medaglia d'oro nel parallelo a squadre. Questi gli azzurri in gara: Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Alex Vinatzer e Filippo Della Vite. In finale hanno superato la Svizzera. Bronzo alla Svezia che sconfigge gli Stati Uniti.

Nella semifinale contro la Svezia gli azzurri hanno chiuso con un punteggio di 2-2 ma si sono qualificati alla finale per la somma dei tempi ottenuti, con un vantaggio di appena un centesimo di secondo.

"È stata una vittoria meravigliosa, non poteva esserci un inizio migliore per questi Mondiali. La pista era fantastica e l'atmosfera ci ha caricato a mille'', sono state le prime parole di Filippo Della Vite. ''Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, è stata un'autentica battaglia'', commenta a caldo la diciottenne Collomb.

Mai prima d'ora l’Italia era salita sul gradino più alto del podio in questa specialità. L’unico precedente era il bronzo ottenuto nel 2019 ad Aare con protagonisti gli stessi Della Mea e Vinatzer, insieme a Irene Curtoni e Simon Maurberger. Con Vinatzer sul podio anche nello slalom di Courchevel 2023, per Collomb e Della Vite si tratta invece della prima medaglia iridata della carriera.

Il programma dei Mondiali prosegue domani con le prove cronometrate della discesa femminile (alle 10) e maschile (alle 12).

Goggia e Brignone

Terzo tempo per Federica Brignone, quinto per Sofia Goggia e settimo per Nicol Delago nella prima prova cronometrata in vista della discesa dei Mondiali: la rassegna iridata si è aperta con il primo allenamento ufficiale che ha permesso alle atlete di prendere confidenza con la pista Ulli Maier che sabato 8 febbraio assegnerà le medaglie mondiali.

Il primo test ha messo in evidenza una convincente Lara Gut Behrami, autrice del miglior riferimento con il tempo di 1'43″92 per precedere di cinque centesimi di secondo la statunitense Breezy Johnson e le due azzurre, con Brignone staccata di 0″63 e Goggia di 0″79, separate dalla tedesca Emma Aicher, quarta a 0″77.