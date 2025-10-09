Nuoto, Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni dopo il furto a Singapore

Le nuotatrici Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni da tutte le attività sociali e federali a partire dalla data del 9 ottobre: è questa la scelta della Procura della Fin (Federazione italiana di nuoto) dopo i fatti che sono venuti alla luce dall'inchiesta sul furto all'aeroporto di Singapore e dall'atteggiamento collaborativo delle atlete che hanno ammesso le loro responsabilità e hanno deciso, in maniera individuale, di procedere con la via del patteggiamento.

Cosa è successo

La vicenda risale al 14 agosto scorso quando le due giovani atlete della Nazionale si trovavano al duty-free dell'aeroporto indonesiano dove avevano trafugato alcuni cosmetici mentre rientravano da una vacanza dopo aver partecipato ai Mondiali nella città Stato del sud-est asiatico. Dopo essere state beccate con le mani nel sacco, sono state accusate nel dettaglio di aver rubato alcune boccette di oli essenziali e, per questo motivo, costrette a rimanere qualche altro giorno a Singapore per poi poter rientrare nel nostro Paese soltanto grazie all'intervento dell'ambasciatore italiano e della Farnesina.

La nota della Federnuoto

" Nell'ambito del procedimento relativo ai fatti concernenti Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, la Federazione Italiana Nuoto, ricevuto anche il nulla osta del Procuratore Generale del Coni, ha accolto la proposta sanzionatoria della Procura Federale relativa alla richiesta di patteggiamento presentata singolarmente dalle parti. Tenuto conto dei fatti emersi dall'inchiesta e dell'atteggiamento collaborativo delle atlete, che hanno ammesso le loro responsabilità, la Procura ha determinato la sospensione in 90 giorni dalle attività sociali e federali a partire dalla data odierna ": è questa la nuova della Federnuoto che ha comunicato la sospensione delle due giovani atlete, Pilato 20 anni e Tarantino di 22 anni.

Le accuse reciproche

Secondo le ricostruzioni che si sono fatte in merito alla vicenda, Pilato aveva detto di essere stata una protagonista involontaria accusando Tarantino che sarebbe stata lei a mettere quei profumi dentro la borsa della compagna di squadra. Dal canto suo, invece, Tarantino non ha mai confermato questa versione dei fatti.

Nella loro carriera, la 20enne Pilato ha vinto l'oro nei 100 metri rana ai Mondiali del 2022 oltre ad aver vinto anche altre tre medaglie ai Mondiali in vasca lunga mentre si è piazzata al quarto posto nei 100 rana alle

Olimpiadi di Parigi dello scorso anno. La 22enne Tarantino ha vinto un bronzo nella staffetta mista 4x100 stile libero ai Campionati europei del 2021: entrambe hanno vinto medaglie anche ai Campionati europei in vasca corta.