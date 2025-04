Nuoto, Sara Curtis batte il record italiano di Federica Pellegrini sui 100 stile libero

Federazione italiana nuoto (Facebook)

"Non ho parole per quello che ho fatto, onestamente. Sapevo di stare bene e di essere in forma ma così sono andata oltre le mie aspettative", racconta emozionata Sara Curtis, la 18enne che ha appena stabilito il nuovo record italiano dei 100 stile libero femminili nella terza giornata degli Assoluti Unipol. Ha vinto la gara, svoltasi allo stadio del Nuoto di Riccione, con il tempo di 53"01, staccando anche il pass per i Mondiali. Il precedente primato italiano apparteneva a Federica Pellegrini con 53"18, stabilito il 25 giugno 2016 a Roma.

Eccezionale la prova della 18enne di Savigliano (Cuneo) - tesserata per Esercito e CS Roero, preparata da Thomas Maggiora e ottava con la staffetta veloce alle Olimpiadi di Parigi 2024 - che nuota in 53"01, con un passaggio da sprinter di razza in 25"16 e un ritorno in 27"85 con le solito frequenze eleganti e felpati di un talento dai confini illimiati, e abbassa di cinquantesei centesimi il personale di 53"57 registrato in batteria

"Ho battuto un mito come Federica, che per noi rappresenta una leggenda. Adesso ho altre gare qui a Riccione e poi penserò ai Mondiali", ha aggiunto Sara.

Alle spalle di Curtis squillo importante anche di Emma Virginia Menicucci - tesserata per Fiamme Oro e CC Aniene, allieva di Sandro Signori - che è seconda in 54"14 ritocca il personale, depennando il 54"72 di quasi un anno fa, garantendosi un posto nella staffetta iridata (tempo limite 54"25) che sarà al via a Singapore perché Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse) è terza in 54"28 e Federica Toma (Carabinieri/In Sport Rane Rosse) quarta in 55"10.