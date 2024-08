Olimpiadi, la Francia di Andrea Giani vince l'oro nel volley maschile

Ascolta ora 00:00 00:00

La Francia di Andrea Giani vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi di casa battendo con un nettissimo 3-0 la Polonia che aveva sconfitto gli Usa in semifinale in un match tiratissimo. 25-19, 25-20 e 25-23 in favore dei transalpini che hanno vinto con merito questa Olimpiade giocata in casa. Come nella partita contro l'Italia di Fefè De Giorgi, anche in questo caso la Francia ha lasciato le briciole agli avversari dimostrando una forza fisica, mentale e caratteriale di un altro livello. I campioni olimpici in carica, che nel 2020 avevano sconfitto in finale la Russia, si confermano così i più forti con Andrea Giani che è riuscito a dare continuità di risultati in questa prestigiosa competizione, peraltro giocata davanti al pubblico amico.

La Francia ha liquidato la pratica polacca in un'ora e 16 minuti di gioco con livelli altissimi di gioco soprattutto nei fondamentali della battuta e della ricezione. Clevenot match-winner con 11 punti, top scorer l'opposto Patry, 8 punti per Chinenyeze e Ngapeth oltre alla solita ottima regia di Brizard. Oro, dunque, alla Francia, argento alla Polonia e bronzo per gli Stati Uniti che nalla giornata di ieri hanno sconfitto l'Italia di Fefè De Giorgi, con merito, per 3-0. I transalpini fanno così il bis che nella storia delle Olimpiadi della pallavolo maschile era riuscito solo all’Unione Sovietica a Tokyo 1964 e Città del Messico 1968 e agli USA a Los Angeles 1984 e Seoul 1988. Ai Campioni d’Europa della Polonia, invece, non è riuscito il ritorno sul trono olimpico dopo l’unica affermazione a Montreal 1976.

La storia di Giani

L'ex pallavolista italiano, ora ct della Francia, da giocatore ha vinto di tutto ed è stato uno dei migliori della sua generazione in questo meraviglioso sport. Il 54enne campano è considerato uno dei più forte di tutti i tempi e uno dei simboli della generazione di fenomeni che ha dominato in un lungo e in largo tra il 1990 e il 2005. Iniziò la carriera da centrale mentre, nella seconda parte della sua gloriosa carriera giocò spesso sia nel ruolo di opposto sia in quello di schiacciatore-laterale con risultati eccelsi.

Da pallavolista, alle Olimpiadi, due argenti e un bronzo, tutti e tre amarissimi tra Atlanta 96, Sidney 2000 e Atene 2004 (più nessuna medaglia, a sorpresa, a Barcellona 1992). Alla fine, non da giocatore, ma da commissario tecnico ce l'ha fatta a vincere il tanto agognato oro alle Olimpiadi, anche se purtroppo l'ha fatto con una nazionale straniera e non con la sua Italia.