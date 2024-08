Olimpiadi, l'Italia del fioretto femminile si arrende agli Usa e conquista l'argento

Ascolta ora 00:00 00:00

Il fioretto femminile azzurro conquista la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi perdendo in finale contro gli Stati Uniti con il punteggio di 45-39. Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo non ce l'hanno fatta a reggere la forza d'urto delle americane che hanno letteralmente dominato dall'inizio alla fine con Kiefer, Scruggs, Weintraub e Dubrovich che non hanno lasciato scampo alle nostre atlete ahe hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo senza però riuscire a impensieriere più di tanto le avversarie che vincono con merito la medaglia d'oro confermando così una squadra molto forte e migliorando il bronzo delle Olimpiadi di Tokyo nel 2020.

Palumbo e Favaretto hanno fatto fatica nelle rispettive manche, mentre Arianna Errigo e soprattutto Alice Volpi hanno provato a lanciare una riscossa che si è vista solo a tratti e con alcuni strappi. Il percorso dell'Italia femminile a squadre, però, resta ottimo e questa medaglia d'argento è il giusto premio per quanto si è visto oggi in pedana con le vittorie nettissime contro l'Egitto per 45-14 e più sofferta contro il Giappone per 45-39.

Terzo posto proprio per le nipponiche che nella finalina per il 3-4 posto hanno battuto al filo di lana il Canada per 33-32. Non è riuscita all'Italia l'impresa di tornare sul gradino più alto del podio come successo alle Olimpiadi di Londra 2012 quando Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Ilaria Salvatori e Valentina Vezzali vinsero per 45-31 contro la Russia. Di quelle atlete favolose e vincenti, solo la Errigo è ancora in attività e presente oggi sulla pedana di Parigi ma la sua esperienza non è servita ad aiutare l'Italia a vincere la medaglia d'oro in una disciplina in cui per anni si è dominato in lungo e in largo.

Gli Stati Uniti vincono per la prima volta una prova a squadre e si confermano bestia nera per l'Italia visto nell'ultimo anno sono sempre, o quasi, gli americani ad avere la meglio sui nostri colori. Settimo argento e medaglia numero 16 complessiva, oltre a cinque ori e quattro bronzi, per la spedizione italiana in terra francese e ottavo posto nel medagliere dietro a super potenze come Cina, Francia, Giappone, Stati Uniti, Australia, Regno Unito e Corea del Sud.

Italia-Usa 39-45

Ordine degli attacchi

Arianna Errigo-Kiefer 4-5

Martina Favaretto-Scruggs

Alice Volpi-Dubrovich 7-5

Martina Favaretto-Kiefer 3-4

Arianna Errigo-Weintraub 4-6

Alice Volpi-Scruggs 6-5

Francesca Palumbo-Weintraub 1-5

Alice Volpi-Kiefer 6-5

Arianna Errigo-Scruggs 7-5