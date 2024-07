Parigi 2024, arriva la terza medaglia per l'Italia: la 4x100 maschile stile libero è di bronzo

Ascolta ora 00:00 00:00

Grande impresa della 4x100 stile libero uomini ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il quartetto composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo ha conquistato la medaglia di bronzo, fermando il cronometro in 3'10''70. Trionfano gli Stati Uniti davanti all'Australia. Il quartetto a stelle e strisce si è imposto in 3'09''28 davanti agli oceanici che si sono dovuti accontentare del secondo posto in 3'10''35.

Gara vibrante con gli Stati Uniti che mettono il turbo sin da subito mentre l'Italia è costretta a inseguire perché Miressi e solo settimo (48"04) al termine della prima frazione. Uno strepitoso Ceccon guida la rimonta tricolore con un 47"44 grazie al quale addirittura si passa in seconda posizione.

Conte Bonin, preferito a un Lorenzo Zazzeri apparso stamattina non nella migliore condizione, riesce a tenere botta (48"16) respingendo gli assalti degli inseguitori mentre tocca a Manuel Frigo, perfetto come in batteria, completare l'opera: 47"06 l'ottimo crono dell'azzurro che però non basta per difendere l'argento conquistato a Tokyo 2021 perché l'australiano Kyle Chalmers nuota uno strepitoso 46"59, decisivo nel sorpasso dei canguri sull'Italia.