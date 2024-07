Olimpiadi, Ganna argento dietro a Evenepoel: è la prima medaglia azzurra

Ascolta ora 00:00 00:00

I Giochi Olimpici sono iniziati al meglio per la spedizione azzurra con la prima medaglia, arrivata dalla cronometro individuale. Filippo Ganna, nonostante la pioggia battente, compie l'ennesima impresa in rimonta, recupera 22 secondi nei confronti di Wout van Aert ma deve accontentarsi dell’argento alle spalle del marziano Remco Evenepoel. Prova davvero maiuscola quella dell’azzurro, che ha rischiato di cadere a terra ma deve inchinarsi nei confronti del belga, reduce da un Tour de France da protagonista.

Ganna sfiora l’impresa

Il percorso della cronometro individuale di queste Olimpiadi era considerato perfetto per gli specialisti della lotta contro il tempo ma a complicare le cose ci si è messa la pioggia battente. Visto che parecchie cicliste erano cadute a terra durante la cronometro femminile, i colleghi maschi partono con tutta la prudenza del caso, spingendo forte solo in rettilineo. Nonostante il rallentamento nelle curve, il secondo azzurro impegnato, il campione d’Italia Alberto Bettiol, se la cava benissimo e rimane a lungo in testa nella classifica provvisoria. La cronometro, però, si accende quando scendono in campo gli specialisti veri che si giocheranno la medaglia d’oro. Il primo a scendere in strada è Wout van Aert ed il belga spinge fortissimo, salendo in testa al primo intermedio. Le distanze nei confronti del giovane britannico Joshua Tarling sono abbastanza risicate fino a quando il gallese non ha una foratura e perde secondi preziosissimi nel cambio bici.

La vera battaglia per le medaglie si scatena quando arrivano al primo intermedio Filippo Ganna e il favorito Remco Evenepoel: il belga, nonostante abbia sulle gambe un Tour da protagonista, è il più veloce ma le distanze dall’azzurro sono nell’ordine di pochi secondi. Il percorso è molto scivoloso, tanto da costare una caduta allo statunitense Sheffield e pure Ganna rischia di finire sulle transenne dopo aver quasi perso il controllo della sua bici. Al secondo intermedio Van Aert riesce a scavalcare l’azzurro di quattro secondi ma Evenepoel è in giornata di grazia, toccando punte di quasi 62 km/h: il vantaggio nei confronti del connazionale è di 12 secondi.

Il campione italiano, però, è une prova a compiere l’ennesima impresa negli ultimi chilometri ma recuperare ad Evenepoel 16 secondi sembra quasi impossibile. Ganna è splendido e riesce a strapparenei confronti di Van Aert: sicuramente è medaglia ma l’riesce a metà, visto che Evenepoel si prende l’oro per 15 secondi.