Pattinaggio di velocità Mass Start, Andrea Giovannini splendido bronzo: 30esima medaglia per l’Italia

Meravigliosa medaglia di bronzo per Andrea Giovannini che allo sprint finale riesce a staccarsi dal gruppone e guadagnare un terzo posto, splendido, dietro all’olandese Bergsma (oro) e il danese Thourp (argento). Per l’Italia è la 30esima medaglia ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina.

Come è maturato il terzo posto

Sedici giri in totale, sprint intermedi al quarto, ottavo e dodicesimo giro: al primo, Andrea Giovannini è inizialmente terzo ma il gruppo è abbastanza staccato dal duo di testa composto dall’olandese Bergsma e il danese Thourp. I due riescono ad allungare, non c’è nessuno che nel corso della gara, se non alla fine quando è troppo tardi, che provi a recuperare il duo di testa che arriva in scioltezza all’arrivo.

L’italiano Giovannini, tra i più attesi, è straordinario dimostrando di avere gambe per la volata finale riuscendo a tagliare il traguardo da terzo in classifica.

Le parole di Giovannini

“Sono orgoglioso di aver portato all'Italia la trentesima medaglia di questi Giochi. Conferma il lavoro fatto dalla Fisg. Questa Olimpiade sarà indimenticabile”, spiega ai microfoni della Rai. “La gara? Sapevo che poteva esserci una fuga perché c'erano pochissime squadre da due persone con velocisti mentre c'erano tante squadre con due persone da fuga. E quindi sarebbe stata dura gestire la gara.

Essendo da solo ho dovuto correre un po' in difesa. L'ultimo giro è stato veramente tanta roba perché già il 23"1 penso fosse il giro più veloce mai fatto in volata in Europa. E con questo giro mi sarebbe piaciuto ottenere qualcosa in più".