Paura per Paola Egonu, colpita da un malore dopo Italia-Romania: ecco cosa è successo

Attimi di apprensione per Paola Egonu, dopo la vittoria dell'Italvolley per 3-0 contro la Romania all'Arena di Verona nella gara inaugurale agli Europei di pallavolo femminile.

L'opposto azzurro ha accusato un lieve malore, forse dovuto al caldo. Ad accorgersi delle condizioni della compagna è stata Sylvia Nwakalor che ha subito dato l'allarme. A quanto pare, da una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un attacco di panico, dal quale la Egonu si è poi ripresa, rifiutando il ricovero in ospedale, per essere sottoposta ad accertamenti.

Il malore è arrivato improvviso dopo una serata in cui la Egonu aveva giocato solo pochi scambi nel primo set della partita, guardando le compagne per il resto della gara inginocchiata a bordo campo e godendosi la bella atmosfera dell’Arena di Verona in festa per le azzurre. Una volta concluso l'incontro, la Egonu si è fermata a lungo con i tifosi numerosissimi che le chiedevano autografi e selfie, poi nello spogliatoio il malessere.

Paola Egonu orgoglio nazionale pic.twitter.com/teICaYH7it — Eos - Ever #PEACE (@9everever9) August 16, 2023

Da ricordare che quattro anni fa, al termine della partita di Nations League 2019 tra Italia e Corea del Sud, la Egonu venne ricoverata in ospedale a Perugia per un malore causato da "un calo di pressione", come rese noto la Federvolley in una nota. Dopo qualche ora sotto controllo, l'azzurra ritornò in albergo.

La conferma arriva in mattinata anche dalla Fipav che diffonde una nota sull’accaduto: "Paola Egonu al termine della partita Italia - Romania valida per la prima giornata della Pool B del Campionato Europeo Femminile 2023 svolta nella serata di ieri all’Arena di Verona, ha accusato un lieve malore – si legge nel comunicato –. Assistita dallo staff medico della nazionale, l’atleta si è subito stabilizzata ed è rientrata in hotel riunendosi con il resto del gruppo".

Niente di preoccupante per fortuna e questa è la cosa importante perché la schiacciatrice veneta sarà fondamentale nella seconda parte del torneo. Ieri ha anche postato un tweet con una foto che la ritrae insieme a Monica De Gennaro con un dedica speciale: "Mi manchi" . Paola era molto legata al libero di Conegliano, ma il ct Davide Mazzanti ha fatto la scelta di rivouzionare il gruppo escludendo alcune "senatrici”. Tra queste la De Gennaro.

L’altra scelta del ct è quella di impiegare nel sestetto titolare Ekaterina Antropova (cittadina italiana da pochi giorni)nel ruolo di opposto chiedendo a Paola di fare più panchina. Una scelta pensata in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.