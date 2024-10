Perde il controllo degli sci e batte la testa. Gravissima la giovane sciatrice Matilde Lorenzi

Ascolta ora 00:00 00:00

Matilde Lorenzi, 20enne sciatrice della nazionale femminile C, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano a seguito di un incidente avvenuto stamattina durante una sessione di allenamento sul ghiacciaio della Val Senales. Secondo quanto ricostruito, la torinese di Villarbasse (facente parte del gruppo sportivo dell'esercito) stava scendendo lungo la pista Gravand G1 quando ha perso il controllo degli sci sbattendo la testa sul terreno ghiacciato e poi finendo fuori pista.

A quanto pare uno degli sci si sarebbe anche sganciato dal piede della ragazza, che ha continuato a ruzzolare fino ai margini del circuito. Ancora sul posto, per ricostruire la dinamica dell'accaduto, i carabinieri di Silandro, che stanno sentendo gli allenatori presenti al momento della caduta. La ventenne è stata soccorsa e, una volta intubata dal personale sanitario arrivato sul posto in elicottero, trasportata in ospedale a Bolzano.

I primi a raggiungerla sono stati gli allenatori, che adesso dovranno raccontare i dettagli della dinamica della caduta per capire se ci siano elementi sfuggiti nelle prime ricostruzioni, affidate ai carabinieri del Centro di addestramento di Selva val Gardena, e i loro colleghi della Stazione di Senales. A quanto risulta, le condizioni di sicurezza sul tracciato erano in regola e le protezioni poste in modo corretto.

Nel palmares di Matilde Lorenzi c'è il titolo italiano assoluto conquistato nella passata stagione e il titolo giovani in SuperG a Sarentino.

Sempre la scorsa stagione si è classificata al sesto posto in discesa e all'ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. In precedenza vantava anche un undicesimo posto in un SuperG a St. Moritz nel dicembre 2023, migliore piazzamento in Coppa Europa.