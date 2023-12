Perde il controllo dell'auto e si schianta: muore il campione di scialpinismo Mirko Olcelli

Sarebbero state le pessime condizioni del fondo stradale, ghiacciato e sdrucciolevole, a causare il tragico incidente stradale in cui ha perso la vita Mirko Olcelli, campione di scialpinismo: il ragazzo aveva solo 18 anni. Ferita anche una 16enne che si trovava con lui all'interno dell'abitacolo al momento dello schianto: i due si stavano recando a scuola.

I fatti si sono verificati intorno alle ore 9.00 del mattino di oggi, lunedì 18 dicembre, in Alta Valtellina, nella provincia di Sondrio, mentre il 18enne si trovava al volante della propria auto per dirigersi verso Bormio. Il tragico impatto in cui ha perso la vita Mirko Olcelli, 18enne, residente a San Pietro di Bormio è avvenuto per la precisione lungo la strada statale 300 del Passo del Gavia a Valfurva, tra Santa Caterina e San Nicolò.

Stando al racconto fornito agli inquirenti dalla giovane che si trovava con lui in auto, rimasta ferita e sotto choc dopo la tragedia, il campione di scialpinismo avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta. Una manovra, per la quale la 16enne non è riuscita a fornire alcuna spiegazione. È accaduto tutto in una frazione di secondo, dato che pochi istanti dopo si è verificato il terribile frontale che ha posto fine alla corsa dell'auto e alla vita del ragazzo.

Forse, ma l'ipotesi è ancora da verificare in sede di indagine, i principali responsabili della perdita di controllo del mezzo e del salto di corsia sono la neve e la strada ghiacciata. Dopo la segnalazione dell'incidente, oltre ai soccorritori, sul posto si sono precipitati i carabinieri e i vigili del fuoco. Quando l'elicottero dell'Areu, partito da Caiolo, è atterrato per caricare il corpo del ragazzo e trasportarlo d'urgenza in ospedale, ormai per Mirko non c'era più nulla da fare. La 16enne, che ha riportato un trauma toracico, è stata invece trasferita e ricoverata a Sondalo. Non ha avuto invece bisogno di ricorrere alle cure dell'ospedale l'altro automobilista rimasto coinvolto nel sinistro. La strada statale è rimasta chiusa a lungo per consentire l'intervento dei soccorritori e per rimuovere le vetture dall'asfalto.

"Un gravissimo lutto ha colpito oggi il mondo dello scialpinismo delle Alpi Centrali. A causa di un incidente stradale, poco prima delle 9 di oggi 18 dicembre, ha perso la vita Mirko Lupo Olcelli, 18 anni, atleta dello Sci Club Alta Valtellina, delle Alpi Centrali e della nazionale Italiana Under 20 di sci alpinismo" , scrive in una nota il Comitato Alpi Centrali.