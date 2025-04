Piccola Curtis & C. Dagli Usa porte aperte ai nostri atleti

Ascolta ora 00:00 00:00

L’America strega l’ultima stella del nuoto azzurro: Sara Curtis. La protagonista degli Assoluti di Riccione, dove ha cancellato anche il record dei 100 sl della Pellegrini, ha annunciato che dopo la maturità a Savigliano e i Mondiali di Singapore si trasferirà a Charlottesville per frequentare il college in Virginia, dove sarà allenata da Todd DeSorbo, il coach che ha guidato la nazionale Usa all’Olimpiade. «Una fantastica opportunità, non vedo l’ora di iniziare quest’avventura ad agosto», ha postato Sara indossando già la maglia della Virginia University.

La scelta della Curtis trova il consenso dell’ex tiratore Niccolò Campriani, laureatosi in ingegneria alla West Virginia prima di vincere l'oro ai Giochi. «L’esperienza del College dice il triolimpionico che ora lavora per Los Angeles 2028 - è stato per me un acceleratore del processo di crescita, è qualcosa in cui ho sempre creduto. Se non possiamo creare questo sistema in Italia, ben venga che i ragazzi sfruttino quest’opportunità che per me è stata il trampolino di lancio della carriera. Perché senza quell’esperienza, non so come avrei potuto raggiungere i successi olimpici. La vita da studente-atleta americano è un sistema virtuoso che non può prescindere dal rendimento scolastico: se non hai una certa media di voti, e se non fai un certo numero di esami, non sei più eleggibile nella squadra, per cui i coach sono i primi a mandarti

in biblioteca a studiare».

La Curtis non è l’unica a sbarcare sul pianeta Ncaa, sempre più popolato da nuotatori, tra cui Anita Bottazzo, qualificatasi ai Mondiali, Andrea Maltoni, Virginia Consiglio ed è in arrivo anche Bianca Nannucci, per non parlare dei tuffatori Matteo Santoro e Chiara Pellacani, o i prospetti del baseball o del basket come Achille Lonati, talento dell’Olimpia, o Dame Sarr, che dovrà scegliere tra il draft Nba o il College.

Come sono lontani i tempi in cui Alberto Castagnetti, storico tecnico del nuoto riteneva che agli azzurri non serviva allenarsi negli Usa: «Noi italiani siamo diversi dagli americani che prendono lo zainetto e vanno all’avventura al College, preferiamo che la mamma ci prepari la pastasciutta». Invece, ora le nuove generazioni si mettono sempre più in gioco. E non dimentichiamo che negli Usa si allenano, ma non al college, Marcell Jacobs e Chituru Ali.