Pioggia di medaglie per l'Italia ai Mondiali di scherma: Alice Volpi è oro nel fioretto

Tripletta azzurra nel fioretto femminile ai Mondiali di scherma di Milano. Alice Volpi ha vinto l'oro individuale, battendo in finale 15-10 Arianna Errigo, tornata in pedana dopo essere diventata mamma di due gemelli solo a marzo. Bronzo a Martina Favaretto, che in semifinale è stata battuta 15-10 dalla Errigo. Volpi invece aveva battuto la statunitense Lee Kiefer, campionessa olimpica in carica, per 15-13 dopo essere stata sotto per 11-13. Per la fiorettista toscana è il secondo Mondiale in carriera. Si deve accontentare dell'argento, invece, Davide Di Veroli, sconfitto nella finale della spada per 14-10 dall'ungherese Mate Tamas Koch. Che dire dopo l'argento di Alberta Santuccio e il bronzo di Mara Navarria nella prima giornata di finali, è ancora grande Italia ai Mondiali di scherma di Milano.

TRIPUDIO TRICOLORE!!!



Storica tripletta nel fioretto femminile, mancava ai Mondiali da 9 anni: dopo il bronzo di Favaretto, la finale ci regala l’oro di Alice Volpi e l’argento di Arianna Errigo.



UN SOGNO!

Fioretto femminile

Un fioretto femminile da sogno regala un'incredibile tripletta. Alice Volpi conquista l’oro battendo 15-10 in finale una eterna Arianna Errigo, con il punteggio di 15-10. Alice riesce a a tenere a bada Arianna, che cala nel finale e va a prendersi la medaglia d’argento. La Errigo vince una grande semifinale contro Martina Favaretto, con un 15-10 dopo una sfida gestita in lungo e in largo dal punto di vista del ritmo. La giovane ventunenne deve quindi accontentarsi del bronzo. Un ottimo risultato considerando la giovane età e i notevoli margini di miglioramento. Bronzo anche per la favorita Lee Kiefer: la statunitense si arrende in semifinale contro Alice, dopo una sfida accesissima e ricca di alti e bassi, chiusa dall’azzurra per 15-13.

Così Volpi dopo il trionfo. "E' stata una giornata difficile, non ho mai mollato - ha detto ai microfoni di Sara Cometti -. Ho raggiunto un sogno. Era dal 2018 che non tornavo sul podio mondiale e nel frattempo ho dovuto affrontare periodi complicati. Grazie al ct, ci sa gestire al meglio e non si dà mai per vinto". Arianna Errigo si è commossa in diretta a Sky Sport al termine della finale. "Sono tanto felice, anche se è strano: di solito non lo sono mai quando perdo - le sue parole -. Me la sono goduta, è un argento inaspettato. E' l'ottava medaglia a un Mondiale, non è stato per niente facile essere qui. Vivere tutto questo a 35 anni è fantastico. La vittoria di Alice? E' stata bravissima, ha fatto una gara impeccabile. Oggi è stata più forte".

Spada maschile

Battuto in finale invece Davide Di Veroli nella spada maschile. L’azzurro cade 14-10 contro l’ungherese Mate Tamas Koch, vedendo sfumare la medaglia d’oro. Ottima partenza di Davide, che però non riesce ad allungare e viene ripreso prima e superato poi. Nel finale Di Veroli prova l’impresa, ma Koch gestisce e si prende l’oro. Medaglia d’argento per lo schermidore romano, che firma un’altra ottima prova dopo quella degli Europei.