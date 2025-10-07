Dal Quirinale a Palazzo Chigi, domani a Roma il Volley-day

Due giornate romane speciali per festeggiare il doppio oro mondiale della pallavolo italiana, al femminile e al maschile che domani andranno prima al Quirinale e poi a Palazzo Chigi. Un’impresa, quella delle nazionali di Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi, che iscrive la pallavolo italiana nella storia: l’unico precedente del titolo iridato nello stesso anno, sia al femminile sia al maschile, risale a oltre 60 anni fa e riporta all'Unione Sovietica nel 1960 e prima ancora nel 1952 riuscì a vincere nello stesso anno tutti e due i Mondiali di pallavolo. Azzurri e azzurre si sono ritrovate per celebrare insieme la storica doppietta, che ha confermato ancora una volta l’Italia assoluta protagonista del panorama pallavolistico mondiale. Per festeggiare le due medaglie d’oro, infatti, la federvolley ha organizzato una serata privata in una location esclusiva nel cuore della Capitale. Un evento dedicato agli atleti, agli staff tecnici, e a tutti coloro che hanno contribuito alle storiche imprese. Il clou è però domani, quando, alle ore 16, le due squadre, insieme agli staff e all’intera delegazione Fipav, guidata dal presidente Giuseppe Manfredi e dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, saranno accolte al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un incontro dal forte significato, che conferma la vicinanza e l’apprezzamento del Capo dello Stato verso la pallavolo e più in generale lo sport Italiano. L’incontro con il Presidente Mattarella arriva a conclusione di intense settimane durante le quali le nazionali azzurre, successo dopo successo, hanno emozionato tutta l’Italia, portando ancora una volta la bandiera tricolore in cima al Mondo.

Le due nazionali si sposteranno poi a Palazzo Chigi per un incontro con la premier Giorgia Meloni . In serata, infine le nazionali di Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi, saranno ospiti di «Porta a Porta». Nello studio di Bruno Vespa (alle 23.45 su Rai 1), spazio ai 50 atleti e ai due ct azzurri.