Rugby, Galles-Italia 0-6 | Diretta

L’Italrugby arriva al Principality Stadium di Cardiff con una chiara missione in testa: battere il record di risultati positivi al Sei Nazioni. Gli Azzurri, infatti, non hanno mai ottenuto tre risultati positivi nella storia del torneo. Lasciare il famigerato cucchiaio di legno ai Dragoni sarebbe solo la ciliegina sulla torta. L’ultima volta che l’Italia ha giocato in Galles è riuscita a strappare una vittoria: seguite la giornata finale del Sei Nazioni 2024 con la nostra diretta testuale.

Le scelte di Quesada

Dopo la storica vittoria dell’Olimpico contro la Scozia, Quesada è costretto ad operare diversi cambi nel XV titolare. Ange Capuozzo non sarà della partita, visto che ha rimediato una frattura della falange intermedia del terzo dito della mano sinistra. Indisponibili anche Canali, Ceccarelli, Gesi, Izekor e Mori. Ecco perché l’ex Pumas sceglie un triangolo allargato inedito, con il rientrante Pani al fianco di Lynagh e Ioane. Confermati invece i centri Brex e Menoncello, molto positivi in questo Sei Nazioni, mentre interessante la scelta di Varney alla mediana, accanto a Garbisi.

Ancora cambiamenti nella terza linea, dove accanto a capitan Lamaro e a Negri torna dal primo minuto Lorenzo Cannone, recuperato dall’infortunio. In seconda linea ci sono sia Niccolò Cannone che Ruzza mentre a gestire la prima fase del contatto in mischia saranno Ferrari, Nicotera e Fischetti, che hanno fatto benissimo con la Scozia. L’obiettivo numero 1 dell’Italia sarà battere i padroni di casa ma, visti i 4 punti di distacco in classifica, per rimanere davanti potrebbe bastare una sconfitta con uno o due punti di bonus.

LA DIRETTA

13’ – Molto attenta l’Italia, Lamaro riesce a rubare l’ovale, costringendo al tenuto una difesa gallese certo non impeccabile. Ancora una volta, vista la posizione ideale, Garbisi sceglie di mettere punti in cascina. Calcio perfetto, Italia avanti 6-0.

Paolo Garbisi segna i primi punti della partita#GuinnessM6N #WALITA pic.twitter.com/Yj4PgbVJqW — Guinness Sei Nazioni (@SeiNazioniRugby) March 16, 2024

5’ – Partita molto equilibrata, con Italia e Galles che si equivalgono. La difesa gallese è costretta al fallo per fermare una fuga di un’ala azzurra. Garbisi sceglie di andare ai pali e mette la punizione. Italia avanti 3-0.

1’ – SI PARTE!!

Il tabellino

GALLES XV: 15 Winnett, 14 Adams, 13 North, 12 Thompkins, 11 Dyer, 10 Cortelow, 9 Williams, 8 Wainwright, 7 Reffell, 6 Mann, 5 Beard, 4 Jenkins, 3 Lewis, 2 Dee, 1 Thomas. Allenatore: Warren Gatland

ITALIA XV: 15 Pani, 14 Lynagh, 13 Brex, 12 Menoncello, 11 Ioane, 10 Garbisi, 9 Varney, 8 Cannone, 7 Lamaro (c), 6 Negri, 5 Ruzza, 4 Cannone, 3 Ferrari, 2 Nicotera, 1 Fischietti. Allenatore: Gonzalo Quesada

Marcatori: 5' pun. Garbisi (I), 13' pun. Garbisi (I)

Ammoniti: -

Espulsi: -

Arbitro: Mathieu Raynal (Francia)