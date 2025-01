Sci, il dramma di Tereza Nova: in coma dopo la caduta in allenamento e l'operazione d'urgenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mondo dello sci è in ansia per le condizioni di Tereza Nova, 26 anni, vittima di una caduta in pista durante un allenamento che ha avuto gravissime conseguenze: trasportata d'urgenza in ospedale, l'atleta ceca è stata sottoposta a un'intervento chirurgico alla testa e si trova ora in coma farmacologico.

I fatti si sono verificati nella giornata di venerdì 24 gennaio, quando la sciatrice era impegnata negli ultimi test precedenti la discesa libera della Coppa del Mondo a Garmisch-Partenkirchen, che si è poi conclusa con la vittoria di Federica Brignone e il secondo posto di Sofia Goggia. A diffondere la notizia e a confermare le condizioni di salute dell'atleta è stata la federazione sciistica della Repubblica Ceca: Nova è stata trasportata in ospedale per essere sottoposta a un urgente intervento chirurgico necessario per ridurre un edema intracranico che stava effettuando una forte pressione sul cervello, e dovrà restare in coma farmacologico "per tutto il tempo necessario" . Al momento la prognosi resta riservata e le condizioni della 26enne sono ritenute "gravi".

"È stata posta in coma farmacologico dopo la caduta durante l'allenamento di discesa di ieri (venerdì) a Garmisch-Partenkirchen" , si legge nel comunicato ufficiale diramato dalla Federsci ceca nella giornata di ieri, sabato 25 gennaio, per dare un doveroso aggiornamento sulle condizioni di salute dell'atleta. "È stata sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre il gonfiore cerebrale presso l'ospedale di Murnau, e rimarrà in coma farmacologico per tutto il tempo che il team medico riterrà necessario" , conclude la nota pubblicata sia sul portale ufficiale che sui principali social media.

Le condizioni di salute di Nova hanno avuto ovviamente delle conseguenze sullo stato d'animo delle compagne di nazionale. Così tanto che Ester Ledecka, campionessa olimpica di superG di sci e di slalom gigante parallelo di snowboard (Pyeongchang 2018), ha deciso di non presentarsi ai cancelletti di partenza per prendere parte alla gara di discesa libera che si è poi conclusa con la doppietta azzurra.

"Stiamo tutti pensando a Tereza e le auguriamo una pronta guarigione e tanta forza"

, ha commentato un portavoce della Federazione sciistica ceca al quotidiano nazionale "Sport". Si attendono ora novità incoraggianti dopo il risveglio dal coma, ma restano i timori circa le condizioni di salute della 26enne.