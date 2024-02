Sei Nazioni, Francia-Italia, chi gioca e dove vederla

Gli scontri tra Italia e Francia non sono mai partite normali ma la pressione sembra tutta sulle spalle dei Bleus. Dopo la delusione del mondiale di casa, il Sei Nazioni ha offerto prove poco convincenti da parte del XV di Galthie, dal tracollo a Marsiglia contro l’Irlanda alla vittoria fortunosa a Murrayfield contro la Scozia. I tifosi transalpini si aspettano una vittoria squillante ma l’Italia di Quesada ha dimostrato contro l’Inghilterra di esser migliorata molto rispetto a quella vista ai mondiali.

La Francia ha dominato in lungo e in largo negli ultimi anni, con gli Azzurri capaci di portarsi a casa il Trofeo Garibaldi solo 3 volte in 48 incroci ma non è detto che, per la prima volta dal 2013, non riescano a fare lo sgambetto ai cugini. Vediamo come si presentano le due nazionali, le probabili formazioni e come seguire la gara in diretta.

Quesada: “Importante crescere”

Nonostante alcuni passi avanti, i risultati dell’Italia non sono certo quelli che l’ex apertura dei Pumas si aspettava. Il tecnico degli Azzurri però si è detto incoraggiato dall’atteggiamento sia contro l’Inghilterra che la strapotente Irlanda e si aspetta di vedere miglioramenti tangibili: “Ogni nuova partita è un’opportunità per continuare a crescere. Sappiamo come sono andate le cose in Irlanda ed è stato utile lavorare su certe zone del campo. Vogliamo mostrare quel che sappiamo fare. Abbiamo cuore, carattere e determinazioni ma dovremo dare il massimo contro una squadra forte sia fisicamente che dal punto di vista tattico”. Il tecnico dell’Italia spera che Tommaso Menoncello riesca a ripetere l’ottima prova messa all’Olimpico contro l’Inghilterra anche spostato sulla destra, visto l’inserimento di Federico Mori al centro con Juan Ignacio Brex. Il 21enne, che aveva guadagnato ben 80 metri in 11 corse contro l’Inghilterra, potrebbe essere un problema per la difesa francese, se trovasse spazio per scatenarsi.

Gli Azzurri dovranno però fare a meno sia di Lorenzo Cannone che di Sebastian Negri, entrambi fuori per infortunio. A prendere il loro posto nella terza linea saranno due quasi debuttanti come Ross Vintcent e Riccardo Favretto, recentemente tornato nel giro della nazionale. Il numero 8 di Exeter non ha fatto miracoli contro la rocciosa difesa irlandese ma se l’è cavata discretamente, considerato che era al debutto nel Sei Nazioni. Il seconda linea della Benetton, invece, aveva debuttato con l’Italia nel Sei Nazioni 2021 e avrà il compito non semplice di collaborare con capitan Lamaro per approfittare di ogni opportunità concessa dalla difesa francese. Gli occhi di molti saranno concentrati sull’italo-francese Ange Capuozzo, che finora non ha certo brillato in maglia azzurra. A stimolare l’ala del Tolosa ci sarà il fatto che l’estremo titolare, Thomas Ramos, giocherà con la Francia: se riuscisse a far qualche bella giocata, Capuozzo spera di conquistare punti anche nella gerarchia della corazzata del Top 14.

Galtier: “Vogliamo fare il massimo”

Nonostante i padroni di casa siano favoritissimi in questa partita, la pressione è tutta sulle spalle di Galtier, con molti tifosi francesi ben consci che la prestazione con la Scozia non è stata affatto convincente. Senza la discutibile decisione dell’arbitro sulla meta in extremis di Sam Skinner, la Francia avrebbe potuto già dire addio alle sue ambizioni per il Sei Nazioni. Il tecnico francese sembra quindi convinto a non sottovalutare gli Azzurri, che potrebbero rivelarsi più ostici del previsto: “Vorranno giocare il loro miglior rugby ma anche noi abbiamo la stessa intenzione. Prenderemo ogni partita con il massimo impegno”.

Se la Francia potrà sicuramente contare sul piede educato di Thomas Ramos, molto ci si aspetta da un giovane estremamente promettente, il 19enne Posolo Tuilagi. L’enorme seconda linea è nipote del famoso centro inglese Manu ma ha impressionato per la maturità e la potenza mostrata negli scampoli di partita giocati contro Irlanda e Scozia. Ora che avrà la possibilità di partire dal primo minuto, vorrà fare ancora meglio.

Notizia positiva per gli Azzurri l’infortunio del capitano Gregory Alldritt: per sostituirlo Galthie ha spostato François Cros dall’ala alla base della mischia. Il suo ottimo lavoro a terra sarà importante ma potrebbe essere fondamentale sia in difesa che nell’avanzare il pallone e dare consistenza alle spinte dei Bleus. Il nemico pubblico numero uno per gli Azzurri potrebbe però essere un altro giovane terribile, l’ala di Bordeaux Louis Bielle-Biarrey. Reduce da una incredibile meta contro la Scozia, il 20enne non è tra i più alti ma compensa ampiamente in rapidità e velocità. Se la difesa azzurra non riuscirà a bloccare le sue corse sul nascere, la situazione potrebbe precipitare molto in fretta.

Le formazioni probabili

FRANCIA XV: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gaël Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Maxime Lucu, 8 François Cros, 7 Charles Ollivon (c), 6 Paul Boudehent, 5 Posolo Tuilagi, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Cyril Baille. Allenatore: Fabien Galtier

ITALIA XV: 15 Ange Capuozzo, 14 Tommaso Menoncello, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Federico Mori, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Ross Vintcent, 7 Michele Lamaro (c), 6 Riccardo Favretto, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. Allenatore: Gonzalo Quesada

Come vederla in tv

La sfida tra Italia e Francia che chiuderà la terza giornata del Sei Nazioni 2024 si giocherà allo Stadio Pierre-Mauroy di Lille a partire dalle ore 16 di domenica 25 febbraio. Per seguire la partita arbitrata dal fischietto inglese Christophe Ridley gli amanti della palla ovale italiani non saranno costretti a fare i salti mortali, visto che tutte le partite dell’Italrugby sono trasmesse in chiaro e in diretta sul digitale terrestre. Basterà quindi sintonizzarsi su Tv8 per seguire gli Azzurri in televisione. Gli abbonati a Sky potranno godersi la partita e un ricco post-gara su Sky Sport 1 mentre se non siete in casa, potrete tranquillamente accedere allo streaming in diretta sul sito di Tv8, SkyGo o NowTV.