Sei Nazioni di rugby, chi gioca e dove vedere Italia Irlanda

Dopo la buona prova messa contro l’Inghilterra, l’Italrugby di Gonzalo Quesada avrà di fronte la gara più difficile di questo Sei Nazioni, la trasferta nella Emerald Isle per affrontare i Verdi d’Irlanda. Il quindici di Andy Farrell è reduce dalla vittoria in trasferta più sonante della storia del Sei Nazioni contro la Francia e sembra deciso a confermare il Grande Slam del 2023. L’Italia undici anni fa riuscì a sconfiggere l’Irlanda ma mai all’Aviva Stadium. Comunque i grossi passi avanti fatti vedere rispetto al disastroso mondiale autunnale sono evidenti e la speranza dei tifosi della palla ovale è che il carattere mostrato dagli Azzurri riesca in qualche modo a limitare lo strapotere di un’Irlanda davvero travolgente. Vediamo quindi le ultime notizie da Dublino, le possibili formazioni e come seguire in diretta la seconda giornata del Sei Nazioni 2024.

Sei Nazioni, chi giocherà per l'Italia

Se la speranza dell’ex apertura dei Pumas era quella di poter schierare un quindici ancora più competitivo di quello visto all’Olimpico, il doppio infortunio che ha tolto dai giochi sia Lorenzo Cannone che Edoardo Iachizzi non è stato certo una buona notizia. Sebastian Negri, poi, non è riuscito a recuperare dal problema alle costole e non sarà della partita. Almeno stavolta Ange Capuozzo dovrebbe scendere in campo, come il promettente centro Tommaso Menoncello, la cui mancanza al mondiale si era fatta parecchio sentire. Le notizie positive per Quesada, comunque, non mancano, visto che sia il pilone Mirco Spagnolo che il flanker Alessandro Izekor hanno impressionato nel debutto con l’Inghilterra.

Visti gli infortuni e quanto visto all’Olimpico, Quesada dovrebbe operare quattro cambi nel quindici titolare che scenderà in campo all’Aviva Stadium di Dublino. Capuozzo dovrebbe prendere il posto di Tommaso Allan come estremo mentre Stephen Varney dovrebbe sostituire Alessandro Garbisi come mediano di mischia. Al posto di Negri ci sarà la prima maglia da titolare per Izekor mentre al posto di Lorenzo Cannone dovrebbe scendere in campo Manuel Zuliani. Queste promozioni hanno liberato un paio di posti in panchina che saranno coperti dal flanker di origine sudafricana Ross Vintcent e l’italo-francese del Lione Martin Page-Relo.

Sei cambi per l’Irlanda

Dopo aver travolto la Francia al Vélodrome di Marsiglia, l’Irlanda è la favorita d’obbligo per l’incrocio dell’Aviva Stadium, tanto che alcuni bookmakers pagano la vittoria in trasferta dell’Italia 40 a 1. Questo spiega perché il tecnico dei Verdi abbia deciso di usare l’incrocio col quindici azzurro per qualche cambio di formazione. Il più sorprendente, forse, è quello che vede il numero 8 Caelan Doris vestire la fascia di capitano dopo l’esclusione dell’erede del grande Johnny Sexton, Peter O’Mahony. Altri cambi, invece, sono più comprensibili, come l’ingresso a centrocampo di Stuar McCloskey al posto dell’assente Bundee Aki o il cambio del mediano di mischia, dove Craig Casey sostituisce Jamison Gibson-Park.

A rendere un minimo più equilibrato il confronto dei pacchetti di mischia, l’assenza del solido Tadhg Furlong, anche se il pilone destro Finlay Bealham è altrettanto talentuoso. La ricchezza delle scelte a disposizione di Farrell si nota anche dal cambio in seconda linea, dove James Ryan prenderà il posto di Beirne. Stesso dicasi per le sostituzioni sulla tre quarti, dove Baird e Conan saranno in campo invece di O’Mahony e Van der Flier. Altrettanto interessante il cambio all’8, con l’ingresso di Conan e lo spostamento di Doris all’ala. In panchina la situazione non è molto diversa da quanto visto a Marsiglia: se Garry Ringrose non è riuscito a recuperare dall’infortunio, sia Keenan che Nash saranno della partita. Sulla carta i padroni di casa sembrano superiori in tutto: vedremo se l’Italia riuscirà almeno ad essere competitiva.

Le formazioni probabili

IRLANDA XV: Keenan; Nash, Henshaw, McCloskey, Lowe; Crowley, Casey; Porter, Sheehan, Bealham; McCarthy, Ryan; Baird, Doris (c), Conan. Allenatore: Andy Farrell

ITALIA XV: Capuozzo; Pani, Brex, Menoncello, Ioane; P Garbisi, Varney; Fischetti, Lucchesi, Ceccarelli; N Cannone, Ruzza; Izekor, Zuliani, Lamaro (c). Allenatore: Gonzalo Queseda

Come vederla in diretta

Italia-Irlanda prenderà il via alle ore 16 di domenica 11 febbraio all’Aviva Stadium di Dublino, tutto esaurito per l’occasione. L’entusiasmo attorno al quindici di casa è enorme e tutti si aspettano una vittoria importante, con diverse mete di vantaggio. Nel 2013 l’Italia riuscì a battere i Verdi 22-15 all’Olimpico ma negli ultimi 14 incroci, l’Irlanda ha sempre avuto la meglio. La speranza è di ripetere almeno il 34-20 dello scorso Sei Nazioni, quando gli Azzurri rimasero a lungo in partita.

Gli appassionati di rugby potranno seguire l’Italrugby in diretta e in chiaro su Tv8: se, invece, non siete in casa, basterà usare l’app di Tv8 o collegarsi al sito tv8.it per vederla in streaming. Gli abbonati a Sky potranno seguire la gara su Sky Sport 1 o in streaming su SkyGo o Now Tv. Si prevede una giornata fredda e piovosa a Dublino ma se gli Azzurri dovessero confermare quanto di buono fatto contro l’Inghilterra, potrebbe esserci qualche sorpresa positiva. Buona partita a tutti!