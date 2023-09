Simone Giannelli: chi è il capitano dell'Italvolley in finale agli Europei 2023

Simbolo di un'Italia pallavolistica maschile che sta trionfando in lungo e in largo, Simone Giannelli potrebbe sollevare al cielo un altro trofeo con la Nazionale azzurra dopo l'Europeo del 2021 e il Mondiale del 2022. Al Pala Eur di Roma, infatti, si disputerà la finalissima della competizione continentale contro la temibile Polonia, già comunque sconfitta nell'atto conclusivo del Campionato del Mondo di un anno fa. Il capitano - 26 anni ora in forza alla Sir Safety Perugia - è "soltanto" uno dei tanti giocatori che si sono resi protagonisti in questo straordinario biennio italiano del volley. Ecco qual è stata, fino ad adesso, la sua carriera.

La carriera di Simone Giannelli

Simone Giannelli nasce a Bolzano il 9 agosto 1996. È appassionato da sempre allo sport (suo padre è maestro di tennis), tant'è che comincia a giocare nelle giovanili del Südtirol per poi entrare al club Trentino Volley nel 2010. Con quest'ultimo club accede nell'ambito professionale: giocando in prima squadra dal 2014, infatti, ha l'opportunità di disputare i campionati in Serie A1. Giannelli viene convocato in nazionale Under-19 e Under-20 nel 2013 e 2014, venendo poi convocato in nazionale maggiore già dal 2015. Dal 2021 gioca con la Sir Safety Perugia e attualmente è il capitano della nazionale italiana di volley maschile.

Con l'Italia si prende diverse soddisfazioni: medaglia di bronzo agli Europei nel 2015, argento nella Coppa del Mondo due volte in Giappone e alle Olimpiadi 2016 a Rio de Janeiro e infine splendidi ori agli Europei 2021 e ai Mondiali 2022. Con i due club in cui ha militato, invece, si è aggiudicato due campionati italiani, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, un Mondiale per club e una Coppa CEV. Tra i tanti premi individuali da lui ottenuti si ricordano: Miglior palleggiatore (Champions League 2016), Giocatore migliore Under-23 (Superlega 2017), Miglior palleggiatore (Campionato mondiale per club 2018), MVP (Campionato europeo 2021 e Campionato Mondiale 2022).

La vita privata