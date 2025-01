Errore fatale per la Brignone. Cosa è successo durante lo slalom gigante

Ascolta ora 00:00 00:00

Che peccato: dopo una prima manche impeccabile e il primo posto parziale in classifica davanti a tutte, Federica Brignone stecca la seconda manche con un'uscita imprevista e sfortunata a causa di una spigolata poco dopo il via della discesa decisiva dello slalom gigante di Kronplatz. A vincere è stata la sciatrice neozelandese Alice Robinson, in lacrime per il prestigioso risultato raggiunto con il tempo di 1'55"28 davanti alla svizzera Lara Gut- Behrami in 1'55"84 e all'americana Paula Moltzan in 1'56"22. Già nella prima manche, invece, era arrivata l'eliminazione di Sofia Goggia uscita dal tracciato senza conseguenze fisiche. Per i colori azzurri ottimo l'undicesimo posto in classifica di Lara Della Mea che ha ottenuto il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo.

L'errore fatale di Brignone

Le speranze erano altissime dopo la prima manche e Federica parte per ultima con un vantaggio di 22 centesimi: poco dopo, però, accade quello che non ti aspetti a causa di un errore nello stesso punto che è costato l'eliminazione alla svedese Sara Hector. Un piccolo dosso nella pista Erta di San Vigilio di Marebbe è costato la discesa alla sciatrice valdonastanza che non è riuscita a rimanere all'interno del tracciato. Peccato, davvero, perché il podio era senz'altro alla portata.

"Mi scoccia uscire così"

" Dovessi tornare in partenza, probabilmente farei la stessa gara. Non pensavo che quel dosso mi potesse scaricare così tanto. Mi dispiace, perchè sto sciando davvero bene in gigante e mi scoccia uscire così. Oggi ci tenevo particolarmente ed è difficile da mandare giù. Devo sbollire un po’, anche se so che sono cose che succedono nello sport. Voglio voltare subito pagina a Garmisch Partenkirchen ”, ha dichiarato, delusa, la Brignone al termine della gara.

Un sorriso arriva, invece, da Della Mea. " Mi sto divertendo tanto a sciare in gigante, mi sento davvero sicura. Sono felicissima di questo risultato. Ho cercato di essere pulita in tutte le curve e mi è venuta bene, sono contenta. Al momento mi sento più sicura in gigante, ho trovato più continuità ma sto crescendo anche in slalom. Mi piacerebbe tanto partecipare ai Mondiali di Saalbach".

Le classifiche aggiornate

Dopo le prove in Italia, la Coppa del mondo femminile va adesso in Germania, a Garmisch-Partenkirchen, sulla famosa pista Kandahar: le prossime discese (libera e superG) sono previste per il week-end del 25 e 26 gennaio.

In classifica generale Brignone è sempre al primo posto con 639 punti davanti alla svizzera Gut-Behrami che segue a 584, terzo posto per l'altra elvetica Camille Rast a quota 562. Per quanto riguarda la classifica di specialità, invece, balza al comando la vincitrice di oggi, Robinson, con 300 punti con quattro lunghezze di vantaggio su Hector. Brignone è invece terza con 200 punti.