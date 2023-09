"Gli devi spaccare...". Bufera social su Lucchetta: cosa ha detto il commentatore Rai

Carismatico in campo quanto esuberante ed originale al microfono: parliamo di Andrea Lucchetta, uno dei grandi pallavolisti della "Generazione dei fenomeni" di Velasco, ora commentatore dell'Italvolley sui canali Rai. Anche nella finale persa contro la Polonia, Lucchetta non è riuscito a tenere a freno la sua esuberanza mentre commentava la prestazione di Giannelli e compagni, collezionando una serie infinita di perle.

"È un boscaiolo che tira giù della gran legna" dice riferito a Lukasz Kaczmarek, gigante di 2 metri e 6 centimetri che ha una battuta potentissima. L’Italia fa fatica a entrare in partita, e lui prova a dare la scossa: "Dobbiamo essere più spavaldi nelle traiettorie eh ragazzi".

In un momento favorevole agli azzurri, Andrea si esalta: "Preferirei ora una bella saraccata su Leon" dice durante una battuta degli azzurri sul 23-19 al primo set. E poi ancora, "Saluta il sole, ma saluta anche la palla" , quando Wilfredo Leon commette il primo errore della sua super partita.

Quando l'Italia sembra ritrovarsi, la mette sul lato emozionale: "Il calore del pubblico ci sta sciogliendo" . E poi ancora: "Andiamo ragazzi la via è questa, percorriamola tutti insieme, anche voi da casa" , dice sul punteggio di 13-13. Su un tentativo di recupero disperato di un pallone: "Ha provato a cercare un colpo del cobra con la nocca". Giannelli è perfetto a muro: "E’ un polipone a 10 tentacoli" , usando una metafora. "Nel calcio c’è il fuorigioco, qui invece togliamo le mani" , per spiegare una tattica vincente.

"Questo è il nostro sport, per famiglie, senza violenza e con tanta goliardia" , il commento a un gesto di fair play degli Azzurri nel terzo set. " Stasera ci mancano sempre quei centesimi per fare l’euro ", quando l’Italia va sotto 19-18. "Ma che cosa ha fatto Daniele Lavia, prende la circonvallazione e il raccordo anulare, uao" , dice in estasi per il 21-21.

"Hai il palleggiatore polacco, gli devi spaccare le manine..." , commenta sull'errore di Romanov che porta la Polonia sul 23-21 al terzo set. "Abbiamo subito troppo da una squadra che era più determinata a strapparci quella medaglia dal collo" , l'amaro giudizio finale dopo la sconfitta per 3-0 degli Azzurri.

La polemica social

Il commento tecnico di Lucchetta ha raccolto giudizi molti contrastanti sui social. "Non sempre essere stati grandi giocatori ti aiuta a capire il gioco dall'esterno. Mi sembra che Lucchetta con l'ultima dichiarazione lo abbia mostrato alla perfezione" scrive un utente.

"Possibile che Lucchetta non si renda conto di quanto sia fastidioso? Spesso riesco a "isolarmi" poi torno ad ascoltare e mi scoppia la testa..." ribatte un altro. C'è chi ci va giù pesante: "Incredibile come sentire il commento di Lucchetta implementi la rottura di ****...". Ma c'è anche chi lo difende: "Chi critica Lucchetta deve sapere che è stato parte di una nazionale di fenomeni. Capitano. Grande energia e forte su tutti i fondamentali. Facciamo parlare lui di pallavolo o parliamo noi dal divano?".