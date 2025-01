Splendida Sofia Goggia: vince la discesa libera a Cortina, terza Brignone

Ascolta ora 00:00 00:00

È un sabato da incorniciare per i colori azzurri dello sci: Sofia Goggia è arrivata al primo posto nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo, uno dei suoi posti preferiti, sulla pista Olympia delle Tofane con il tempo di 1'33"95. La 32enne di Bergamo è arrivata davanti alla norvegese Kajsa Vickhoff che ha precedeuto di 42 centesimi mentre al terzo posto si è piazzata la nostra Federica Brignone attardata di 55 centesimi. Per la Goggia si tratta della 26esima vittoria in Coppa del Mondo ma i colori azzurri possono esultare perché questa si può considerare la "prova generale" della discesa che sarà presente ai Giochi Olimpici Milano-Cortina del prossimo anno.

Una super Goggia

Felice e raggiante, queste sono state le prime parole di Sofia al termine della gara. "Penso che non ci sia emozione più bella di vincere a Cortina, per noi italiane. Per me questo posto rappresenta tanto di più di quello che può significare una gara di Coppa del Mondo, le mie giornate più belle sono sempre qua", ha dichiarato, sottolineando l'emozione fortissima e il cuore in gola. Per quanto riguarda la gara, ha anlizzato luciddamente di essere concentrantissima e centrata ma che " non è stata perfetta, ho commesso un paio di errori qua e là, ma sono riuscita comunque a dare intensità e continuità, sono molto contenta ”. Sofia Goggia è stata bravissima soprattutto nella parte centrale della discesa dove ha sbaragliato le avversarie accumulando quei centesimi preziosi per ottenere il tempo migliore di tutte.

Il duo italiano sul podio

L'ultima volta che Sofia Goggia e Federica Brignone sono state insieme sul podio risale a una gara di superG in Val d'Isere nel 2023 ma nel complesso è la quarta volta. " Sappiamo di essere molto competitive, anche tra di noi. Ma credo che questa buona rivalità ci spinga ad andare sempre più forte, a migliorare gara dopo gara. Siamo accomunate da una fame di voler essere sciatrici sempre migliori e di voler dare sempre il nostro meglio in pista. In questo siamo davvero uguali", ha aggiunto la Goggia.

Le parole di Brignone

Molto contenta per il piazzamento al terzo posto dal momento che a Cortina d'Ampezzo non le era mai riuscito, Federica Brignone ha ringraziato il pubblico e posto l'accento sull'errore che potrebbe esserle costato un piazzamento ancora migliore. " È una grande emozione davanti a questo pubblico: non ci ero mai riuscita qui a Cortina: finalmente ce l’ho fatta e sono davvero soddisfatta. Sono contenta perché comunque ho fatto un’ottima prova. Davvero peccato per l’errore nel punto in cui in prova ho fatto la differenza.

Sono finita larga e ho dovuto risalire. Ma è stata comunque una super-prova: sono riuscita a stare tranquilla e per me oggi è questa la vittoria più grande. E non mi sarei mai aspettata di vestire il pettorale rosso in discesa".