Sport Business Forum 2025. Alessandro Pedone, pres. Apu Old Wild West Udine: “Promuovere lo sport come motore di sviluppo per i territori”

“Sport Business Forum 2025 rappresenta un’occasione preziosa di confronto e dialogo con i protagonisti dello sport italiano e internazionale, insieme a istituzioni, aziende e territori accomunati da una visione condivisa: uno sport che non è solo spettacolo, ma motore di sviluppo economico, culturale e sociale. In un momento in cui lo sport italiano si prepara alla sfida e all’opportunità rappresentata dalle Olimpiadi di Milano–Cortina 2026, eventi come questo sono fondamentali per trasformare la visibilità globale in azioni concrete e durature. Lo sport è un fattore abilitante di crescita sostenibile: crea occupazione, promuove inclusione e coesione sociale, trasmette valori sani e duraturi. Le Olimpiadi, se affrontate con visione strategica, possono diventare un volano per i territori, contribuendo a costruire un’eredità tangibile fatta di progettualità, innovazione e radicamento. Valorizzare appieno il potenziale dello sport come leva strategica per il Paese significa mettere a sistema idee, competenze e risorse, in una logica di collaborazione tra pubblico e privato. L’esperienza dell’Apu Old Wild West Udine ne è una testimonianza concreta: un progetto nato con ambizione, ma fortemente radicato nel territorio, capace di generare valore ben oltre il parquet.

Coinvolgiamo famiglie, giovani, imprese e istituzioni in un modello virtuoso di integrazione tra business e impatto sociale, dove lo sport diventa piattaforma di crescita per l’intera comunità”. Lo ha dichiarato Alessandro Pedone, presidente dell'Apu Old Wild West Udine, presente all’evento Sport Business Forum 2025.