Straordinaria Brignone, doppietta a Sestriere: secondo titolo in due giorni

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'altra prova magistrale, eccezionale, tra le nevi di Sestriere: nel secondo gigante di Coppa del Mondo dopo quello di ieri Federica Brignone vince rimontando dal quarto posto ottenuto nella prima manche con il tempo finale di 2'08"81. Dietro di lei la svizzera Lara Gut- Behrami (77 centesimi) e la neozelandese Alice Robinson (a 79 centesimi). Ha sciato come meglio non poteva la valdostana che vince due slalom in due giorni, pazzesca. È la settima vittoria in questa stagione da sogno e la vittoria numero 34 in Coppa del Mondo. Splendida la prova anche di Sofia Goggia (+1'18) in grado di scalare ben 13 posizioni con una prestazione maiuscola e finire quarta.

Le parole di Federica

Al termine della strepitosa seconda manche, Brignone ha spiegato che si è trattato di una " gran bella vittoria, è un grande momento per me" . Alla domanda se sarà portabandiera a Milano-Cortina ha risposto: " Me l’hanno chiesto, ho detto di sì, ma vedremo a fine stagione ”. Ottime notizie dalla classifica di Coppa del mondo generale con Federica Brignone che sale a 999 con oltre 190 punti sulla svizzera Gut-Behrami. Per quanto riguarda, invece, la classifica di specialità, l'azzurra ha 400 punti e si trova dietro la neozelandese Robinson con 440.

La super rimonta di Brignone

Al termine della prima manche, Federica Brignone si era piazzata al quarto posto ma a una manciata di centesimi dalle prime tre: la neozelandese Alice Robinson al comando con 1'03"23, la svizzera Lara Gut Behrami seconda a sei centesimi, la canadese Britt Richardson a sette centesimi poi ecco Federica a soli 12 centesimi. " Il tracciato non è mai un problema, bisogna sapersi adattare sempre. Quando ci sono due giganti consecutivi, nel secondo il livello è più omogeneo. Ho fatto un po’ più fatica rispetto a ieri dal punto di vista fisico ma è comunque una manche solida ", ha dichiarato Brignone tra le due discese.

BRIGNONE BISSSSSSSSSSSS



Arriva un altro trionfo GIGANTE di Federica Brignone a Sestriere!!!

Sono ora 34 i successi in Coppa del Mondooooo ✨



S-C-A-T-E-N-A-T-A!!! #ItaliaTeam @Fisiofficial @FedeBrignone pic.twitter.com/K2uXuLyXOJ — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) February 22, 2025

La prova di Sofia Goggia

Dopo un errore nella prima manche, strepitosa la seconda discesa di Sofia Goggia che al termine dello slalom ha dichiarato di aver "s ciato molto all’attacco, sapevo di aver sciato bene anche nella prima manche, un errore a fondo pista mi ha penalizzata.

È un quarto posto bellissimo, ma il distacco dalla prima era troppo per ambire al podio, anche se quando arrivi al quarto posto non puoi mai essere felice

Sono molto soddisfatta di questa seconda manche, penso di aver fatto una buona prestazione. Il mio miglior risultato degli ultimi anni in slalom gigante è stato un quinto posto"

Complimenti a Federica Brignone, sta vivendo un momento magico".

- aggiunge la bergamasca -. In chiusura, un pensiero per la vincitrice. "