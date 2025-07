Thomas Ceccon, chi è il sex symbol (single) che ha vinto il bronzo: "Ho scoperto un tradimento sui social e sono andato in terapia"

Thomas Ceccon è l'Azzurro del momento. La vittoria della medaglia di bronzo nei 50 delfino ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore lo ha portato alla ribalta non solo della cronaca sportiva ma anche di quella rosa. L'atleta vicentino è considerato uno dei sex symbol del nuoto italiano e già lo scorso anno era finito al centro dell'attenzione per le dichiarazioni sulla sua ex fidanzata.

Dalla piscina della Pellegrini al podio

Classe 2001 Thomas Ceccon è originario di Thiene e proprio nella cittadina vicentina ha dato le sue prime bracciate in vasca all'età di 8 anni. Nell'adolescenza si afferma come una delle promesse del nuoto italiano e a 16 anni si trasferisce a Verona per allenarsi nella stessa piscina, dove Federica Pellegrini ha costruito tanti successi. Nel 2017, prima di conseguire il diploma al Liceo Sportivo nel 2020, Thomas esordisce in Nazionale e nel 2018 ai Giochi Olimpici Giovanili porta a casa ben cinque medaglie, tra cui oro nei 50 m stile libero, due argenti e due bronzi individuali e a squadre. Nel 2020 alle Olimpiadi di Tokyo è medaglia d’argento nella 4×100 m stile libero e bronzo nella 4×100 m mista mentre nel 2022, ai Mondiali di Budapest conquista l'Oro nei 100 m dorso e nella 4×100 m mista e bronzo nella 4×100 m stile libero. A Budapest, però, Thomas sigla anche il nuovo record del mondo in 51"60 nei 100 dorso. Il suo palmares si è arricchito di medaglie anche nel 2023 e 2024 e ai recenti mondiali di Singapore - oltre alle medaglie - ha firmato anche il record nazionale in 22"67 nei 50 metri farfalla. Lontano dagli impegni sportivi Thomas è testimonial di Armani Fragrance (alla Milano Fashion Week ha anche sfilato in passerella per il marchio di moda) e è volto di spot pubblicitari per Parmacotto e Foodspring.

La vita privata: tra amori e tradimenti