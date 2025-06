Tobeduca 2025: torneo di padel, party e solidarietà per ricordare il campione Fabio Duchini e sostenere la ricerca

Il 22 giugno 2025, il Circolo Aeronautica Ponte Milvio di Roma si trasformerà in un grande palcoscenico di sport, solidarietà e divertimento, con la prima edizione di Tobeduca “Torneo di Padel & Party Solidale”, l’evento dedicato alla memoria di Fabio Duchini, campione e appassionato promotore di questo sport. Grazie ad una partecipazione sentita per l’evento, le iscrizioni si sono chiuse in anticipo raggiungendo le 62 coppie.

La giornata si aprirà alle 8:30 con il torneo di padel, organizzato in diverse categorie per giocatori amatoriali e professionisti. Tra gli ospiti del torneo, saranno presenti Michele Bruno e altri membri della Nazionale Italiana di padel per spiegare le tecniche alla base di ogni colpo e condividere suggerimenti pratici con i partecipanti per migliorare il proprio gioco.

Alle ore 19 ci sarà la cerimonia di premiazione finale dei vincitori del torneo e a seguire il “Sunset Emotions Party Solidale”, con speciale DJ set di Antonio Piepoli per continuare a divertirsi nel segno della solidarietà. Madrina della serata sarà Rita dalla Chiesa.

Il Memorial è organizzato da To Be Duca, l’organizzazione no profit creata in onore di Fabio Duchini, scomparso a causa della sindrome di Creutzfeldt-Jakob, una rara malattia neurodegenerativa. To Be Duca nasce proprio dal desiderio di trasformare l’energia di Fabio, il suo sorriso e il suo amore per lo sport in solidarietà, supporto alle famiglie colpite da malattie neurologiche rare e sostegno alla ricerca scientifica.

“Il mondo dello sport non è solo competizione, ma anche cuore, condivisione e impegno sociale – dice il Presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi –. To Be Duca ne è l’esempio più bello e concreto: un evento che unisce la passione per il padel alla solidarietà, nel ricordo di Fabio Duchini, un uomo che ha lasciato un segno profondo nel mondo dello sport e nella vita di tanti. Il CONI Lazio è orgoglioso di sostenere iniziative come questa, che mettono al centro i valori più autentici dello sport: inclusione, partecipazione, memoria e generosità. Il fatto che la giornata culmini in una raccolta fondi per la ricerca scientifica – con il supporto alla Fondazione Telethon – dà a questo evento un valore ancora più grande. Ringrazio gli organizzatori di To Be Duca, tutti i partecipanti, gli atleti coinvolti e chi ha scelto di contribuire a questa causa. Insieme, con il sorriso e con una racchetta in mano, possiamo davvero fare la differenza”.

I fondi raccolti con la prima edizione del “Torneo di Padel & Party Solidale”, di cui Corriere dello Sport è media partner, saranno devoluti a Fondazione Telethon, che dal 1990 finanzia la migliore ricerca scientifica in Italia sulle malattie genetiche rare, tra cui molte forme neurodegenerative come la malattia di Creutzfeldt-Jakob. È possibile donare sul sito web per partecipare al torneo solo come ospite o per accedere direttamente al “Sunset Emotions Party Solidale”. Per Fondazione Telethon sarà presente il ricercatore Emiliano Biasini, i cui studi si sono concentrati sulle malattie degenerative del sistema nervoso, tra cui la malattia di Creutzfeldt-Jakob.

Grazie al sostegno di eventi come Tobeduca e alla generosità di partecipanti e donatori, Fondazione Telethon può continuare a investire in studi innovativi e a offrire speranze concrete a chi vive quotidianamente la sfida di queste patologie, troppo spesso sconosciute e trascurate.

“Fondazione Telethon è onorata di essere a fianco di To Be Duca in questa importante iniziativa, che unisce i valori universali dello sport alla sfida della ricerca sulle malattie genetiche rare. Ogni contributo raccolto è un investimento sul futuro di tutti noi, perché solo la scienza può restituire speranza a chi è colpito da patologie rare e per questo troppo a lungo trascurate. Ricordo con affetto Fabio Duchini, la cui scomparsa prematura ha toccato i cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Siamo vicini alla sua famiglia e la ringraziamo per aver scelto di devolvere alla ricerca di Fondazione Telethon il ricavato di questo evento. È un contributo importante che rafforza sempre di più la missione che ci onoriamo di portare avanti con il massimo impegno”, ha detto il Presidente di Fondazione Telethon Luca di Montezemolo.

Molte sono anche le aziende partner che hanno

contribuito all’iniziativa: Bloom Life, BIOS Benefit S.P.A, BWH Hotel Italia & Malta, Maxibon, Select Aperitivo, Circuito Cinema, BW plus Hotel Universo, Lido Gandoli, Myprint Service S.r.l, Cool Projects Srl, Cool Re Srl.