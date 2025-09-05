Tyson non smette mai: torna sul ring a (quasi) 60 anni

Anche se non smette di stupire, da uno con una carriera come la sua c'era da aspettarsi qualche altro colpo di scena: l'ex pugile più famoso del mondo, Mike Tyson (60 anni il prossimo 30 giugno), ha deciso di tornare sul ring per un match esibione contro un'altra leggenda di questo sport, Floyd Mayweather Junior, più giovane di 12 anni.

Data e luogo top secret

Si sa che l'attesa aumenta il desiderio e non vale soltanto in campo sentimentale: per adesso non si conoscono né la data (comunque nel 2026) e nemmeno la location scelta per un evento che avrà sicuramente milioni se non miliardi di spettatori interessati ma l'annuncio dato da Csi Sport, la società di produzione di boxe in diretta che lancerà una partnership di streaming e trasmissione multimediale con questo evento, è assolutamente vero come confermato da Mayweather secondo il quale " darà ai fan ciò che desiderano ".

Le parole di Tyson

" Quando Csi mi ha proposto di salire sul ring con Floyd Mayweather, ho pensato: 'Non succederà mai' ", ha raccontato Tyson ma dopo il sì di Floyd il boxeur non si è potuto tirare indietro: per l'ex campione mondiale dei pesi massimi " questo incontro è qualcosa che né il mondo né io avremmo mai pensato potesse accadere. Tuttavia, la boxe è entrata in una nuova era di imprevedibilità, e questo incontro è quanto di più imprevedibile ci sia. Non riesco ancora a credere che Floyd voglia davvero farlo. Sarà dannoso per la sua salute, ma lui lo vuole fare, quindi ha firmato e si sta realizzando ".

Due carriere incredibili

Soprannominato "Iron Mike", Tyson è stato un campione assoluto dei pesi massimi vincendo numerose volte il titolo mondiale. Ha vinto ben 50 incontri tra cui 44 per ko. Dal canto suo, Mayweather ha vinto titoli in cinque divese categorie di peso con il record di 154 libbre nei pesi medi junior. Il suo ultimo incontro ufficiale nella sua carriera da 50 vittorie è stato contro la stella delle Mma Conor McGregor nel 2017. Proprio quell'incontro, se unito alle vittorie su Manny Pacquiao e Canelo Alvarez, furono i tre incontri più ricchi nella storia della boxe.

Faccio questo da 30 anni e non c'è stato un solo pugile che possa infangare la mia eredità

"Sapete già che se farò qualcosa, sarà una cosa grandiosa e leggendaria. Sono il migliore nel mondo della boxe".

", ha aggiunto Mayweather.