Vannacci: "Kelifh ha i cromosomi XY tipici dell'uomo. Uscire dall'ideologia gender"

Il silenzio del Cio sui criteri scientifici per i quali Imane Khelif è stata ammessa alle Olimpiadi di Parigi 2024 non fa altro che alimentare i dubbi e le incertezze sull'atleta. Si continua a ripetere che "è nata donna" e su questo i dubbi sono stati dipanati. Ma vige un silenzio assordante sui parametri di valutazione, che sono il livello di testosterone nel sangue e la presenza di cromosomi XY che caratterizzano biologicamente gli uomini. Perché, proprio sulla base di questi parametri, Khelif è stata squalificata dai mondiali dall'Iba. Nel caso l'atleta sia portatrice di una patologia che ne ha alterato lo sviluppo, costituendo un ingiusto vantaggio, va fatta chiarezza per restituire credibilità a una disciplina che, purtroppo, da queste Olimpiadi esce a pezzi. Proprio perché mancano elementi di comprensione, le polemiche continuano a esistere anche se, ormai, non hanno nemmeno più senso di esistere. Le Olimpiadi si avviano a conclusione, Khelif tornerà a casa con almeno la medaglia di bronzo in tasca e il Cio non intende fare passi indietro per non smentire se stesso.

" Imane Khelif è stata squalificata dai campionati mondiali di Nuova Delhi del 2023 in quanto hanno evidenziato nell'atleta i cromosomi XY tipici dell'uomo ", sono le parole di Roberto Vannacci ad Affariitaliani.it. Il generale, nella sua intervista, ha voluto mettere l'accento sul fatto che " Marc Adams (portavoce del CIO, ndr) ha persino ammesso che il Comitato Olimpico si rifiuta di fare test genetici volti a individuare il patrimonio cromosomico perché parrebbero, a suo dire, discriminatori ". Eppure, prosegue, " ci sono già 6 discipline olimpiche, fra cui l'atletica leggera, il nuoto, il ciclismo, il rugby, il sollevamento pesi e la vela che escludono la partecipazione di transgender proprio perché ne riconoscono l'iniquità ".

Questo non è il caso di Khelif, che non è trans. Ma questo non esclude che abbia comunque vantaggi tipici di una struttura maschile derivante da un'alterazione biologica. " Negli sport di combattimento, come la boxe, all'iniquità si aggiunge il rischio di procurare danni irreparabili all'avversario. Dobbiamo uscire dal paradigma dell'ideologia gender ", ha proseguito Vannacci, che sottolinea come " la percezione non può sostituirsi alla realtà ". Il mondo è reale, ha concluso, " e mai il riconoscimento della realtà può discriminare o offendere qualcuno. Cominciamo a raddrizzare questo mondo sottosopra ". Intanto l'Ungheria, complimentandosi con Khelif dopo la vittoria contro la sua atleta, ha comunque voluto precisare in una nota che " le competizioni di pugilato di Parigi 2024 hanno avuto e avranno le loro conseguenze.

Queste conseguenze dovranno essere debitamentedopo i Giochi di Parigi. Siamo convinti al 100% che il Cio prenderà le decisioni necessarie e siamo anche convinti al 100% che prenderà le decisioni giuste".