L'incontro tra l'algerina Khelif e l'ungherese Hamori infiamma le Olimpiadi

L'incontro tra Imane Khelif e Anna Luca Hamori infiamma le già controverse Olimpiadi di Parigi. Le due pugili saliranno sul ring verso le ore 17:20: il match dei quarti di finale della categoria 66 kg è destinato a far discutere e già nelle scorse ore le polemiche si sono infiammate di nuovo. L'abbandono dell'italiana Angela Carini aveva alzato un polverone e la bufera si è intensificata ulteriormente per un'uscita della pugile ungherese. " Devo combattere contro un uomo, è stato dimostrato che Imane Khelif è un uomo, nel 2023 era stata squalificata ", sono le parole che hanno infuocato ancora una volta il dibattito sull'algerina.

Non è tardata ad arrivare la reazione del Comitato olimpico di Algeri, che ha annunciato l'intenzione di sporgere denuncia contro Hamori: l'atleta è stata accusata di essersi resa protagonista di dichiarazioni " offensive " nei confronti della sua avversaria che in questi giorni ha fatto assai discutere.

Invece dal suo canto la Federboxe ungherese ha espresso un chiaro "no" alla presenza di Khelif nel tabellone delle Olimpiadi relativo alla categoria 66 kg. " Il nostro Comitato olimpico ha a cuore gli interessi dell'atleta ungherese, per questo motivo sta approfondendo quali mezzi può utilizzare per tutelare il diritto di Anna Luca Hamori a una competizione leale sulla base delle norme attuali ", viene fatto sapere.

Nel frattempo l'Associazione pugilistica ungherese ha inviato una lettera di protesta al Cio e sta prendendo in considerazione la possibilità di contestare legalmente la presenza di Khelif. È stata espressa indignazione, invitando il Comitato olimpico internazionale a riconsiderare la sua decisione dopo aver " consentito a un atleta di entrare nel sistema di gare del Cio che era stato precedentemente bandito dai campionati mondiali ".

Hamori di recente ha assicurato di non prestare attenzione allo scontro nato sui social, sottolineando di non utilizzare il cellulare prima dei suoi combattimenti per non farsi influenzare dal trambusto e dalle notizie che rischiano di inquinare le ore prima dell'incontro. " Non ho paura. Se lei o lui è un uomo, sarà una vittoria più grande per me se vinco. Quindi, facciamolo. Sarà un grande combattimento e spero che sarà il mio giorno.

Non vedo l'ora", ha aggiunto. Insomma, vuole giocarsela alla pari e concentrarsi esclusivamente sulle dinamiche del ring. La sfida si preannuncia molto accesa, non solo a livello di polemiche ma anche (e forse soprattutto) sul piano agonistico.