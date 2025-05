VBTV: una stagione da record per il volley italiano

La pallavolo italiana continua a essere una delle realtà più prestigiose a livello mondiale, con una stagione 2024/2025 che ha riservato emozioni intense, mettendo in evidenza un livello tecnico elevato e performance straordinarie sia in SuperLega Credem Banca, che in Serie A1 Tigotà. VBTV, la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World (vb.tv), ha consolidato il suo ruolo fondamentale per tutti gli appassionati del volley, offrendo una copertura completa dei due campionati e trasmettendo ben 186 partite della SuperLega e 222 partite della Serie A1 Tigotà.

Il grande interesse

Grazie all'entusiasmo generato dalle Olimpiadi di Parigi 2024, che hanno ulteriormente elevato l'attenzione sui campioni dei Campionati italiani, la stagione 2024/2025 ha visto un continuo e significativo aumento di interesse. Un numero crescente di appassionati, sia in Italia che all'estero, ha seguito in diretta streaming e on demand le emozionanti sfide dei campionati maschili e femminili, confermando il successo e la popolarità della pallavolo italiana su VBTV.

Un successo internazionale

Un successo che ha superato i confini nazionali: sebbene l'Italia continui a essere il Paese con il maggior numero di visualizzazioni, la Serie A1 Tigotà ha suscitato un crescente interesse anche all'estero, in particolare in Brasile, dove il tempo di visione è aumentato del 150% rispetto alla stagione precedente. Per quanto riguarda la SuperLega Credem Banca, è il Giappone a emergere come il secondo mercato di maggior interesse, posizionandosi subito dopo l'Italia in termini di visualizzazioni e coinvolgimento.

A ulteriore conferma della crescente dimensione internazionale del campionato, oltre la metà degli spettatori, ben il 52%, proviene dall'estero. Questo dato sottolinea il notevole potenziale del movimento pallavolistico italiano, consolidando la sua posizione come punto di riferimento mondiale nel panorama della pallavolo.

I match più visti

Tra i numerosi eventi che hanno emozionato il pubblico nella stagione 2024/2025, due incontri si sono distinti per aver registrato numeri record. Nella SuperLega Credem Banca, la sfida del 1° dicembre tra Sir Safety Susa Perugia e Itas Trentino è stata la più seguita in assoluto, con il più alto tempo di visione complessivo. Per quanto riguarda la Serie A1 Tigotà, il picco di audience si è raggiunto il 9 febbraio, durante la Finale di Coppa Italia tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano. Entrambi gli eventi si sono caratterizzati anche per l'elevato coinvolgimento del pubblico internazionale, risultando i più seguiti all'estero nelle rispettive competizioni. Un risultato che testimonia l'appeal globale della pallavolo italiana e il ruolo sempre più centrale di VBTV nella promozione del movimento a livello mondiale.

Il successo del Mondiale per Club

Oltre ai campionati nazionali, un altro dato significativo arriva dal Mondiale per Club, dove i club italiani hanno ancora una volta brillato sulla scena internazionale. L’edizione 2024 ha registrato 10 milioni di minuti di visione, con Prosecco DOC Imoco Conegliano e Itas Trentino come grandi protagoniste, entrambe giunte in finale. Un successo che conferma il dominio delle squadre italiane anche a livello globale, consolidando ulteriormente la reputazione della pallavolo italiana nel panorama internazionale.

A testimonianza dell'interesse globale suscitato dall'evento, la partita più seguita del Mondiale per Club è stata proprio la finale tra la formazione italiana Conegliano e il prestigioso club cinese Tianjin Bohai Bank, che ha totalizzato ben 1,4 milioni di minuti di visione su VBTV. Questo straordinario risultato rafforza ulteriormente la posizione di VBTV come hub globale per gli appassionati di pallavolo, consolidando la sua leadership nel panorama digitale. Inoltre, mette in luce l'attrattiva sempre crescente dei club italiani, che continuano a brillare anche nei contesti internazionali più prestigiosi.

SuperLega Credem Banca, una stagione leggendaria con numeri da record

La stagione 2024/2025, che si è conclusa con la vittoria dell'Itas Trentino contro una giovane e combattiva Cucine Lube Civitanova, ha regalato partite indimenticabili, molte delle quali entreranno nella storia della SuperLega. Il match più lungo dell’anno è stato Grottazzolina – Padova (4ª giornata di andata), che ha visto una maratona incredibile durata 2 ore e 58 minuti e si è concluso al tie-break, diventando un vero e proprio capolavoro di resistenza e strategia.

Tra i playoff, si distingue Perugia – Modena (Gara 1 dei quarti), che ha segnato 2 ore e 32 minuti di gioco, diventando il secondo 3-1 più lungo di sempre in campionato. Ma il set più combattuto della stagione è stato senza dubbio quello tra Milano e Monza (4ª di ritorno), con un punteggio finale di 42-40, durato ben 48 minuti e che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all'ultimo punto. Non da meno è stato il tie-break da 46 punti tra Perugia e Trento (5ª di ritorno), terminato con una vittoria di Trento per 24-22, un altro esempio della straordinaria intensità e emozione che ha caratterizzato questa stagione.

Anche le straordinarie prestazioni individuali hanno reso la stagione 2024/2025 ancora più memorabile. Noumory Keita (Rana Verona) ha lasciato il segno con una performance eccezionale, siglando 35 punti contro Taranto, e confermandosi così top scorer dell’anno. Inoltre, Oleh Plotnytskyi (Sir Safety Susa Perugia) ha brillato con un'imbattibile prestazione in Gara 2 delle Semifinali dei Playoff, dove ha messo a segno ben 7 ace contro Civitanova, dimostrando la sua potenza al servizio. Lo stesso numero di ace è stato realizzato dal suo compagno di squadra Mattia Bottolo in Gara 5 delle Semifinali dei Playoff, consolidando ulteriormente la forza del reparto offensivo di Perugia.

Non meno impressionante è stata la performance di Simone Anzani (Valsa Group Modena), che ha dominato a muro con 9 vincenti contro Taranto, mostrando una solidità difensiva e un’intensità che hanno contribuito al successo della sua squadra. Questi atleti, con le loro giocate spettacolari, hanno reso la stagione ancora più avvincente e indimenticabile.

Le protagoniste della Serie A1 Tigotà

In un campionato dominato dalla Prosecco DOC Imoco Conegliano, la Serie A1 Tigotà ha regalato sfide ad altissima intensità, con maratone sportive e set che rimarranno nella memoria degli appassionati. Il match più lungo della stagione è stato quello tra Bartoccini-MC Restauri Perugia e Megabox Ond. Savio Vallefoglia, che ha visto un incredibile duello durato 2 ore e 46 minuti, con Vallefoglia che ha trionfato al tie-break, conquistando una vittoria emozionante.

Il set più combattuto della stagione si è registrato nel quarto parziale della sfida tra Savino Del Bene Scandicci e Wash4Green Pinerolo, che ha visto un finale al cardiopalma, con Scandicci che ha prevalso 32-30. Ma l'emozione non si è fermata qui: il tie-break più lungo dell’anno è stato disputato tra Cuneo Granda Volley e SMI Roma Volley, con Roma che ha vinto 22-20 dopo un'incredibile battaglia durata oltre due ore e mezza. Questi momenti hanno reso la stagione della Serie A1 Tigotà un vero spettacolo di passione e determinazione.

La stagione che ha messo in luce grandi protagoniste

Sul fronte individuale, la stagione ha visto emergere alcune vere e proprie protagoniste, capaci di lasciare il segno e guidare le rispettive squadre con prestazioni straordinarie. Ekaterina Antropova, opposto della Savino Del Bene Scandicci, si è imposta come la giocatrice più completa dell’anno, chiudendo la stagione con 569 punti, diventando la top scorer indiscussa. Non solo in attacco, ma anche al servizio, con 60 ace, il miglior dato del torneo, dimostrando la sua versatilità e determinazione in ogni situazione di gioco.

Al centro della rete, Sonia Candi della Megabox Ond. Savio Vallefoglia ha fatto sentire la sua presenza a muro, chiudendo la regular season con ben 88 muri vincenti, un primato stagionale che ha messo in evidenza la sua forza difensiva e il suo senso della posizione. Nei momenti decisivi, però, è stata Paola Egonu a prendersi la scena. L’opposta della Numia Vero Volley Milano si è confermata ancora una volta un'atleta di riferimento nel panorama internazionale, mostrando una performance impeccabile nei playoff.

In particolare, è stata fondamentale nella semifinale contro, dove ha siglato ben, confermando il suo ruolo da leader e il suo straordinario talento che continua a brillare anche nelle partite più cruciali.